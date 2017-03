Uomini e Donne, Luca Onestini furioso: tutte le foto di Soleil che non piacciono al tronista

Il percorso di Luca Onestini si sta avviando verso la conclusione. Il tronista di Uomini e Donne sta conoscendo alcune corteggiatrici arrivate nel programma per l’appuntamento al buio con Marco Cartasegna ma le sue attenzioni sono rivolte soprattutto a Soleil Sorgè e Giulia Latini.

UOMINI E DONNE, SOLEIL SORGE’ FA INFURIARE LUCA ONESTINI

Se con Giulia Latini c’è stato feeling sin dalla prima esterna, con Soleil Sorgè è nata una forte attrazione fisica che Luca Onestini non riesce a nascondere. Soleil, infatti, è sicuramente una ragazza bellissima e molto sensuale che non passa inosservata al punto che su di lei ha messo gli occhi anche il nuovo tronista scatenando così la gelosia di Luca. Nonostante il forte interesse che prova per la Sorgè, tuttavia, Luca non riesce a fidarsi a causa di alcune foto e amicizie famose della corteggiatrice che non ha mai nascosto di sognare un futuro nel mondo dello spettacolo.

Nonostante la poca fiducia che ha nei suoi confronti, però, Luca è sempre più vicino a Soleil al punto che anche Giulia Latini lo sente sempre più lontano e gli stessi fans sono sicuri che potrebbe essere proprio la Sorgè la sua scelta, ma come reagirà Luca di fronte alle nuove foto di Soleil Sorgè? Giudicate voi.

Here's the full set👙 ok NOW i promise it's the last. 😝🐬 #mc2saintbarth Un post condiviso da Soleil Anastasia Sorgè (@soleil_stasi) in data: 23 Set 2016 alle ore 11:22 PDT

È cosí che l' esemplare di foca reale si rilassa durante il periodo estivo 👑🌞😂 #focaemoji #underthesea #esemplarirari #calodesmort #formentera2016 Un post condiviso da Soleil Anastasia Sorgè (@soleil_stasi) in data: 26 Ago 2016 alle ore 03:41 PDT