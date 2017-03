Il Segreto, anticipazioni dal 6 all’11 marzo: Camila e Hernando ai ferri corti, Raimundo muore?

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto.

IL SEGRETO 6 MARZO

Mariana e Gracia sono contente per l’andamento del loro negozio di abbigliamento mentre Francisca, pur non volendolo ammettere, è sempre più preoccupata per Raimundo. L’attentato durante la manifestazione a Munia causa molte vittime. Mauricio riesce a portare in salvo Raimundo.

IL SEGRETO 7 MARZO

Francisca, non ricevendo notizie di Raimundo, comincia a temere il peggio. Beatriz continua ad avere degli incubi notturni e Camila si chiede se con cure adeguate possa tornare a parlare.

IL SEGRETO 8 MARZO

Hernando e Camila hanno un brusco scambiodi opinioni su Beatriz. Hernando è convinto che Elisa influenzi Camila mentre Camila ed Elisa temono che Hernando stian nascondendo la verità sul mutismo di Beatriz. I Santacruz, tornati dal viaggio di nozze, scoprono la presenza dei nuovi pozzi d’acqua trovati da Carmelo. Ramiro e Rafaela si scambiano il loro primo bacio.

IL SEGRETO 9 MARZO

Raimundo, ancora sconvolto dall’attentato, non partecipa alla riunione dei paesani. Francisca, timorosa per la sua incolumità, fa rafforzare la sicurezza alla villa. Mauricio compra il vestito che piace a Fe. Francisca sbeffeggia Severo e va su tutte le furie quando scopre che Santacruz ha trovato una sorgente d’acqua per irrigare le sue coltivazioni.

IL SEGRETO 10 MARZO

Camila invita Candela e Sol all’inaugurazione del negozio. A Puente Vejo arriva l’esercito per indagare sull’attentato a Munia. Tra i militari che anche Longinos, un vecchio amico di Ramiro. Hernando s’infuria quando scopre che Severo ha risolto il problema dell’acqua della sua tenuta. Rafaela nasconde un segreto e sta raggirando sia Matias che Ramiro.

IL SEGRETO 11 MARZO

Dolores racconta a Mariana e Gracia della strana telefonata che Don Berengario ha fatto a sua sorella. Francisca riceve la visita del sergente Longinos che sta indagando sull’attentato a Munia. Nicolas riceve da Camila e Hernando il compito di realizzare il catalogo del negozio mentre Camila e Beatriz inaugurano la profumeria.