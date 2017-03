Beatrice Valli e Ludovica Valli ai ferri corti? La verità della compagna di Marco Fantini

Beatrice Valli e Ludovica Valli sono sicuramente due delle protagoniste più amate della storia di Uomini e Donne. La prima ha partecipato come corteggiatrice conquistando il cuore del tronista Marco Fantini a cui, tra pochi mesi, regalaerà un figlio. Ludovica Valli, invece, tronista della scorsa edizione del programma di Maria De Filippi, ha fatto sognare i fans con la sua storia con Fabio Ferrara.

BEATRICE VALLI E LUDOVICA VALLI, LA VERITA’ SUL LORO RAPPORTO

Entrambe bellissime, Beatrice Valli e Ludovica Valli sono molto seguire sui social. Nell’ultimo periodo, i fans hanno notato una certa freddezza tra le due sorelle al punto che in molti hanno ipotizzato che tra le due ci sia stato un litigio, ma è davvero così?

A rompere il silenzio e a spiegare la vera natura del rapporto è Beatrice Valli che sui social ha soddisfatto la curiosità dei fans.

“No, non ho litigato con mia sorella, con Ludo. Non ho litigato con nessuno. È soltanto che con gli impegni lavorativi veramente non ci vediamo mai, ma nessuno di noi. Io abito a Milano, lei lavora a Milano poco e gira spesso e quindi ci becchiamo tutte pochissimo. Anche con l’altra mia sorella Eleonora ci vediamo veramente pochissimo. Si vedono molto di più Eleonora e Ludovica perché mia sorella Eleonora, la più grande, abita ancora lì da mia madre, quando la Ludovica torna a casa giustamente si incontrano. Qua a Milano vengono poco”.