Beautiful, anticipazioni dal 6 all’11 marzo: proposta di nozze per Brooke, Steffy e Liam di nuovo insieme?

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 6 MARZO

In questa puntata andrà in onda una puntata speciale realizzata con lo staff a Montecarlo durante le riprese in esterna con Steffy, Eric, Liam, Quinn e Wyatt.

BEAUTIFUL 7 MARZO

Steffy dice a Quinn che se non andrà via dalla casa di Eric lascerà Wyatt. Quinn si rifiuta così Steffy torna a casa e dice a Wyatt che si trasferirà ma Wyatt le chiede un’ultima possibilità per convincere la madre. Anche Ridge cerca di far ragionare, senza riuscirci Eric mentre tra Thomas e Sasha sta nascendo qualcosa.

BEAUTIFUL 8 MARZO

Steffy lascia Wyatt perchè non sopporta più l’atteggiamento di Quinn che nel frattempo si è trasferita a casa di Eric. Quinn chiede a Eric se vale davvero la pensa rinunciare alla sua famiglia per lei ma Eric non vuole assolutamente perderla. Thomas, invece, fa il punto della situazione con Liam.

BEAUTIFUL 9 MARZO

Wyatt, nel tentativo di salvare il matrimonio con Steffy, cerca di convincere ancora una volta sua madre a lasciare Eric ma Quinn non ne vuole sapere. Wyatt cerca di portarla via con la forza ma interviene Eric dicendo al ragazzo che non vuole perdere sua madre.

BEAUTIFUL 10 MARZO

Tutti sono molto preoccupati per Eric e sperano che Katie riesca ad ottenere da Bill le quote della Forrester per avere la maggioranza e impedire ad Eric di compiere una sciocchezza. Steffy, nel frattempo, ha passato la notte di Thomas. Il mattino seguente si presenta Liam che cerca di convincerla a tornare con lui.

BEAUTIFUL 11 MARZO

Katie dice a Bill che lascerà la casa in cui potrà andare a vivere con Brooke. Bill, però, rifiuta di cederle le azioni della Forrester e così Ridhe chiede a Brooke di provare a convincerlo. Bill chiama Brooke e le dice di volerla sposare appena il divorzio da Katie sarà definitivo.