Isola dei Famosi 2017, scoppia il finimondo: “Ti uccido”

Eva Grimaldi perde la testa per difendere Imma Battaglia, la sua amica speciale di cui Raz Degan avrebbe dovuto prendersi cura per tutta la settimana. L’attivista per i diritti LGBT, giunta in Honduras nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2017 per fare una sorpresa ad Eva Grimaldi, ha trascorso questi giorni soprattutto in compagnia di Raz Degan a cui era stato affidato il compito di procurarle tutto ciò di cui aveva bisogno.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, EVA GRIMALDI CONTRO RAZ DEGAN

Imma Battaglia, però, dopo essere uscita allo scoperto con Eva Grimaldi come testimoniano le foto pubblicate da Oggi.it, si è lamentata della fame che sta soffrendo.

“C’è quello (Raz) con cui devi sempre stare zitta e che ca*zo…Sono dentro a un’assurdità. Ho fame e devo mangiare, lui si deve prendere cura di me e devo mangiare, qualcosa almeno” – si è lamentata Imma Battaglia con Giulio Base per poi aggiungere – “Io non ce la faccio più, io se non mangio sto male. Lui deve prendersi cura di me, gliel’ho detto. Ma perché lo devo sempre inseguire. Non è possibile, io non ho parole. Aver cura significa anche non mettere le persone in imbarazzo. Io in questa divisione del territorio sto in un fot*uto imbarazzo. Se glielo dico, dice che non mi devo porre il problema”.

Il malessere di Imma Battaglia ha scatenato la rabbia di Eva Grimaldi che, in confessionale, ha dichiarato: “Tu avresti dovuto proteggerla e non lo fai? No, allora divento un animale. Una belva. Lui vuole solo vincere, non gli importa niente dei rapporti umani”.

L’attrice si è poi confidata con Samantha De Grenet: “Se tu non dai vitto e alloggio e sai che dovresti fare così e non hai rispetto per una persona che sai che ha fame e a cui io tengo da matti perché fa parte della mia vita, io ti uccido”.