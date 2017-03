Melissa Satta commuove i fans: la splendida dichiarazione d’amore per i 30 anni di Boateng

Melissa Satta è innamoratissima di suo marito e padre di suo figlio, Kevin Prince Boateng. L’ex velina di Striscia la notizia, accanto al calciatore, ha trovato quello che ha sempre cercato: un compagno, un padre per suo figlio, un amico e un confidente. A dimostrazione del grande amore che unisce Melissa Satta e Boateng arriva la splendida dichiarazione d’amore dell’ex velina.

MELISSA SATTA, LA DICHIARAZIONE D’AMORE PER BOATENG

In occasione del trentesimo compleanno di Boateng, Melissa Satta ha deciso di commuovere i suoi fans dedicando al marito una meravigliosa dedica d’amore durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair.

“Di anni ne dimostra molti di più. Stiamo insieme da 6 anni e lui è sempre stato molto maturo, con la testa sulle spalle. E adesso è nel pieno delle sue forze, è un periodo di grandi successi. Sono molto orgogliosa e fiera di lui. È talmente importante che faccio fatica a spiegarlo. Significa famiglia. E “famiglia” lo eravamo prima di Maddox e lo siamo ancora di più da quando siamo genitori e sposati. È il mio confidente, il mio amico, la mia spalla, la mia sicurezza. Abbiamo un rapporto molto onesto, maturo ed equilibrato. Certo, poi, ognuno ha i suoi difetti, ma ce la caviamo bene. Adesso, però, smetto di ripeterlo perché non vorrei esagerare e portarmi sfortuna. Il mio è un augurio non solo per questo giorno ma per il futuro. Sono contenta di tutto quello che sta facendo, in campo e fuori. E mi auguro che si avveri tutto quello che desidera. La sua famiglia è sempre con lui. E lui ci ripaga sempre di tutto. Anche se stare lontani per lavoro implica tanti sacrifici ma ne vale sempre la pena. E spero che vada sempre meglio”.