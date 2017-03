Ricky Martin: «E ora una bambina: con la maternità surrogata puoi scegliere il sesso»

I piccoli Valentino e Matteo sono nati nel 2008 grazie all’aiuto di una madre surrogata, rendendo Ricky Martin papà per la prima volta.

Oggi il cantante sogna ancora più in grande: a breve convolerà a nozze con il fidanzato Jwan Yosef e per rendere il quadretto famigliare ancora più idilliaco già progetta di aggiungere nuovi componenti. Preferibilmente di sesso femminile.

«Voglio una grande famiglia – ha rivelato a Watch What Happens Live – Una piccola cocca di papà deve arrivare. È buffo perché il modo in cui noi abbiamo i bambini ci permette di scegliere il sesso. Quindi arriveranno di sicuro delle femmine».

Ovviamente c’è la possibilità che non arrivi una sola bimba, ma per Ricky e (futuro) consorte non sarà un problema: «Non so se abbiamo ancora l’energia. Ma facciamolo. Se sono due, sono due».

«L’adozione è un’opzione, ma è complicata e può richiedere molto tempo. Per questo ho deciso di “saltare senza paura” nel mondo della maternità surrogata» ha poi spiegato il cantante, al momento impegnato nell’organizzazione del suo matrimonio che, secondo i bene informati, potrebbe tenersi proprio in Italia.