Shannen Doherty bellissima al suo primo gala dopo la chemio

Un gala di beneficienza per gli amanti degli animali, il Gratitude Class Animal Hope, è stato teatro della prima uscita pubblica di Shannen Doherty dopo il dramma del cancro e il lungo periodo di cure accuratamente e coraggiosamente documentato dall’attrice su Instagram.

«Ora bisogna aspettare. Aspettare il test. Aspettare per vedere se sono pulita o no. Aspettare per la ricostruzione. Aspettare. Penso che quando qualcuno si ammala di cancro stia sempre aspettando, in un certo modo. Io sto aspettando con voi» aveva scritto l’ex Brenda di Beverly Hills 902010 dopo la sua ultima seduta di chemioterapia.

Ma mentre si aspetta non si può certo smettere di vivere, soprattutto quando la vita assume un gusto diverso proprio grazie (sì, grazie) al cancro.

Con i suoi capelli di nuovo in testa, Shannen si è presentata all’evento più bella e solare che mai. Al suo fianco, come sempre, il fedelissimo marito Kurt Iswarienko.