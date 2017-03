Una Vita, anticipazioni dal 6 al 10 marzo: il dramma di Teresa e Cayetana, nuovo amore per Casilda

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 6 MARZO

Ursula, preoccupata per Cayetana, le offre il suo aiuto sospettando che Fabiana abbia a che fare con le condizioni della sua signora. Fabiana, però, non si lascia scappare nulla.

UNA VITA 7 MARZO

Leandro offre a Juliana il suo aiuto per mettere in riga Victor, tornato alla sua vita dissipata nel vano tentativo di dimenticare Maria Luisa. Victor, in pasticceria, perde le staffe e accusa Donna Susana di aver mentito a Maria Luisa per fare un favore a Donna Lourdes.

UNA VITA 8 MARZO

Cayetana, dopo aver scoperto che fabiana è la sua vera madre, non vuole più uscire di casa. Ursula sospetta che tutto abbia a che fare con Fabiana la quale chiede un prestito a Trini per poter lasciare Acacias. Susana chiede a Leandro di ordinare a Victor di chiederle scusa ma quando Leandro scopre le bugie di sua madre va su tutte le furie.

UNA VITA 9 MARZO

Maximiliano, aggredito da alcuni malviventi, si salva grazie a Pablo. Martin chiede a Casilda di fidanzarsi con lui, la ragazza accetta ma vengono interrotti dal misterioso Calanda. Mauro, pur essendo innamorato di Teresa, non riesce ad interrompere la relazione con Humildad. Dopo uno svenimento di Cayetana, Celia la porta in ospedale. Teresa, approfittando della sua assenza s’introduce in casa sua e trova la catenina che le aveva regalato da piccola.

UNA VITA 10 MARZO

Cayetana e Ursula tornano a casa all’improvviso e per poco non scoprono Teresa la quale, per scappare, dimentica la borsetta sulla quale c’è il suo nome. Ursula chiama la polizia e consegna la borsetta a Peiro. Felipe è preoccupato e le impedisce di dare lezioni a Lolita trovando un pretesto per non farla entrare nel palazzo. Maria Luisa fa capire al padre di aver scoperto qualcosa su sua madre Lourdes.