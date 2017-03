Il coming out di Eva Grimaldi sull’Isola dei Famosi: “Imma è la mia vita”

Che gran sorpresa (?!) per Eva Grimaldi quando la sua Imma Battaglia, attivista LGBT è sbarcata in Honduras come nuova naufraga a tempo determinato (per la precisione, una settimana)! Anche perché tra Eva e Imma non c’è solo una grande amicizia.

“È una cosa meravigliosa avere una relazione bella, trasparente. Ho fatto tutto io con te – ha confessato Eva a Imma quando hanno avuto modo di passare un po’ di tempo insieme su un’isola deserta – Tutti pensano ‘Imma Battaglia’ e invece ho fatto tutto io, avevo bisogno di una persona che mi capisse. C’avevo visto bene però. Mi sento benedetta ad avere Imma, è la mia vita… Non è stato semplice per me, io che sono figlia degli anni Ottanta dove era più facile apparire che essere“.

“È accaduta una cosa importante – ha annunciato Eva agli altri naufraghi al ritorno della breve fuga d’amore con Imma – un coming out della mia relazione. Lei temeva per me, è sempre stata protettiva. La mia famiglia lo sapeva, ho fatto una piccola riunione prima di partire“.

La coppia era già stata paparazzata in passato in atteggiamenti piuttosto compromettenti, quindi il loro amore non era certo una novità per gli amanti del gossip. Ora, però, è finalmente venuto alla luce del sole.