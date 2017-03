Elodie, vittima di bullismo, si rivolge ai suoi fan

Un messaggio forte quello lanciato dalla seconda classificata ad Amici Elodie Di Patrizi. La cantante dai capelli rosa, che di recente abbiamo visto anche sul palco del Festival di Sanremo, ha voluto condividere con i suoi follower un aspetto della sua vita che fino a oggi era rimasto privato.

“Ho conosciuto una ragazza, mi ha confessato che a scuola è vittima di bullismo e che nessuno fa niente per difenderla. Non potete capire quanta voglia mi sia venuta di fare qualcosa per lei, ma non potendo fare molto, voglio semplicemente raccontarvi una cosa” ha esordito Elodie.

“Per un breve periodo alle scuole medie venivo presa in giro perché non capivano bene la mia sessualità, mi chiedevano se fossi maschio o femmina e questo perché portavo i capelli corti… Poi si divertivano a chiamarmi ‘negra’ perché mia madre è nera. Ci stavo male, ma facevo finta di nulla e a casa di nascosto piangevo, però poi la rabbia saliva e non accettavo il fatto di sentirmi messa in disparte e additata come la ‘Diversa’, quindi ho cominciato ad avere atteggiamenti simili ai loro e mi sono nascosta dietro la rabbia e il finto menefreghismo. Non fate lo stesso errore, difendetevi, ma rimanete quello che siete, io l’ho capito dopo tanti anni. Non rimanete indifferenti di fronte la violenza, che sia fisica o verbale. Dobbiamo aiutare chi è in difficoltà, e chiedere aiuto se lo siamo”.