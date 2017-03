Isola dei Famosi 2017, Giulia Calcaterra piange per amore: il gesto clamoroso davanti a tutti

Giulia Calcaterra non nasconde il suo malumore. In nominatio con Simone Susinna e Moreno Donadoni, in attesa di scoprire se sarà proprio lei a dover lasciare l’Isola dei Famosi 2017, l’ex velina di Striscia la Notizia, nelle ultime ore si è lasciata prendere dallo sconforto.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, IL GESTO DI GIULIA CALCATERRA PER IL FIDANZATO

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2017, Alessia Marcuzzi ha informato Giulia Calcaterra della decisione del fidanzato di chiudere la loro storia perché infastido dal rapporto che ha instaurato con Simone Susinna. Di fronte a tale rivelazione, Giulia Calcaterra ha spiegato che tra lei e Simone non c’è assolutamente nulla promettendosi di chiarire la situazione al suo ritorno.

In queste ore, però, si è lasciata prendere dalla malinconia. Giulia, infatti, non ha nascosto la sua sofferenza per la mancanza del fidanzato e il suo presunto addio. “Non voglio piangere perché le persone cattive mi hanno già fatto piangere tanto nella vita. E non me lo merito”, ha detto Giulia tra le lacrime.

La calcaterra, poi, si è sfogata disegnando degli immensi cuori sulla sabbia dedicati alla sua dolce metà che, da parte sua, su Facebook, ha fatto un piccolo passo indietro invitando tutti a sostenere Giulia per farla restare ancora sull’Isola: “Fate rimanere Giulia in quell’isola, perché merita di stare lì! È l’unica cosa che ho da dirvi”, ha scritto Diego Dario.