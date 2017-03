Isola dei Famosi 2017, le bollenti rivelazioni di Ceccherini: “Ecco cosa Malena ha fatto a Moreno”

Massimo Ceccherini ha lasciato l’Isola dei Famosi 2017 per una propria scelta. L’attore toscano, in seguito ad una rivelazione di Moreno secondo cui Raz Degan avrebbe offeso la compagna, ha deciso di lasciare l’Honduras e tornare in Italia. Dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi 2017, Massimo Ceccherini continua ad essere il protagonista del gossip intorno al reality.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE RIVELAZIONI HOT DI MASSIMO CECCHERINI

Dopo aver puntato il dito contro Raz Degan e gli altri naufraghi, Massimo Ceccherini si è lasciato andare a rivelazioni davvero bollenti. Come svela Fanpage, infatti, l’attore toscano ha deciso di deliziare i suoi followers con una Instagram Stories durante la quale ha svelato la vera natura del rapporto tra Malena e Moreno Donadoni.

Durante queste settimane di permanenza sull’Isola dei Famosi 2017, infatti, Moreno e Malena si sono avvicinati molto al punto che in tanti erano pronti a scommettere su una storia d’amore tra i due. L’attrice di film a luci rosse, però, ha poi fatto un passo indietro rivelando di non provare nulla per il rapper.

Tra i due, dunque, non è accaduto nulla? A svelare il mistero è proprio Massimo Ceccherini che, su Instagram Stories ha svelato: “Malena ha fatto un boccaglio a Moreno in aereo, posso anche giurarlo. Si narra? Non si narra perché c’ero anche io quindi posso anche giurarlo. In aereo, viaggiando per andare all’Isola, Moreno ha ricevuto un boccaglio da Malena”.