Paola Saulino (quella del “pompa tour”) fa una nuova promessa hot: “Se il Napoli vince…”

Vi ricordate di Paola Saulino, la star napoletana del cinema a luci rosse che ha promesso del sesso orale a chiunque avesse votato “No” al referendum sulla costituzione organizzando un vero e proprio Pompa Tour (e che ha mantenuto la promessa)?

Paola è tornata alla ribalta con una nuova promessa hot che, questa volta, ha uno sfondo meno politico e più… sportivo.

“Pronti per Napoli- Real Madrid? – ha scritto la bella napoletana su Instagram, pubblicando una foto in semi topless – Sono pronta per tifare la mia bella squadra, il Napoli, contro il Real Madrid. Se il Napoli vince le esco ufficialmente!!!!! Se il Napoli non prende neanche un goal sesso orale per tutta la difesa, se facciamo più di due goal pomp**i per tutti i tifosi presenti domani allo Stadio San Paolo! Concentriamoci ragazzi“.