Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti: l’ex corteggiatore svela tutto dopo la scelta

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sono sempre più felici e innamorati. Mentre Mario Serpa e Claudio Sona si sono detti addio, infatti, l’ex tronista e il suo fidanzato si godono l’amore nato nello studio di Uomini e Donne.

SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI, LE PAROLE DELL’EX CORTEGGIATORE

A poche settimane dalla fatidica scelta, Emanuele Mauti ha rotto il silenzio parlando della sua storia d’amore con Sonia Lorenzini ai microfoni di “GossipTvofficial”. L’ex corteggiatore inizia l’intervista parlando proprio di Mario Serpa e delle accuse che ha rivolto a Sonia Lorenzini.

“Mario ha fatto benissimo a riportare quella segnalazione ma non ha fatto assolutamente bene a fare delle allusioni, ovvero a pensare che ci fosse un accordo, perché questa era una sua idea! La segnalazione era reale però poi l’allusione e la conclusione di dire che c’era un accordo è assolutamente inventato! Anche perché io e Sonia ne abbiamo riparlato ovviamente di questa cosa ed è una cosa che non c’è assolutamente mai stata! Credo che fosse un modo per Mario per risaltare la propria persona e darsi un tono all’interno del programma e per cercare di creare una storia e sputare un po’ di veleno su Sonia, non perché lui ce l’avesse con Sonia ma perché sputare veleno in tv fa sempre comodo!”.

Su Sonia Lorenzini: “Quando ho visto Sonia ho pensato che noi fossimo due persone opposte, pensavo che lei fosse una persona interessata a un certo tipo di contesto e non a un amore ‘folle’. Ho pensato che fosse una bellissima ragazza, ma lontana dal mio prototipo di ragazza… poi però passavano i giorni, le puntate e lei mi è piaciuta sempre di più! La cosa che mi piace di più è che sa essere donna, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista caratteriale… ho avuto tante ragazze ma adesso sono insieme ad una donna con la D maiuscola”.

“Posso dire assolutamente di essere innamorato. Io sono una persona alla quale non piace dare una definizione alle cose però a fine percorso posso dire di non avere mai provato per una ragazza quello che sto provando per Sonia. Posso dire che non mi sono mai svegliato al mattino e di essere così felice e rimanere così per tutta la giornata! Se qualcuno chiama ciò amore.. sono assolutamente innamorato! Ad oggi credo di aver trovato la donna della mia vita! Siamo andati a vivere insieme per viverci al 100%!” – ha aggiunto ancora il pallanuotista che ha poi concluso così l’intervista – “Conviviamo da sabato insieme, abbiamo una casa a Roma, abbastanza modesta (ride, ndr)! Lei è una casalinga modello (ride, ndr)!”.