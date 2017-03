Uomini e Donne, Alessandro Calabrese corteggia Desireè Popper? La verità dell’ex gieffino

Sul trono di Uomini e Donne sono arrivate due nuove troniste, Desireè Popper e Rosa Perrotta. Entrambe bellissime, le due protagoniste del trono classico hanno subito conquistato le luci della ribalta. Alla loro corte sono arrivati tanti bei ragazzi ma il pubblico si aspetta un clamoroso ritorno di Alessandro Calabrese. L’ex gieffino, dopo aver corteggiato senza successo Sonia Lorenzini, è pronto a tornare a Uomini e Donne per corteggiare Desireè Popper?

UOMINI E DONNE, ALESSANDRO CALABRESE CORTEGGIA DESIREE’ POPPER?

Alessandro Calabrese e Desireè Popper hanno avuto alcuni incontri ravvicinati durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello. Entrambi single, i due si ritroveranno nello studio di Uomini e Donne? A svelare tutta la verità è Alessandro Calabrese che, ai microfoni di Gossip e Tv, ha smentito un suo ritorno come corteggiatore nel programma di Maria De Filippi.

“Ci siamo sentiti prima dell’Isola dei Famosi. Mi ha chiesto come stavo e io le ho risposto: ‘Mi hai preso per il c**o una volta, vuoi prendermi in giro una seconda?’ Forse mi ha cercato per avere qualche voto per partecipare al reality. Lei è solo un’attrice”, ha dichiarato commentando la partecipazione di Desireè a Uomini e Donne.



L’ex gieffino, poi, si è detto pentito di aver corteggiato Sonia Lorenzini: “Non tornerò, non sono un pagliaccio. Ho provato con Sonia perché mi piaceva, mi sembrava la donna giusta per me, con un carattere simile al mio. Ma poi si è mostrata ben diversa. Sono molto deluso da lei. Anche se sono contento per la scelta che ha fatto, Emanuele è un bravo ragazzo e mi sembra molto innamorato. Spero siano felici insieme”.