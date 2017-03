Uomini e Donne, colpo di scena: Gemma Galgani torna tra le sue braccia

Colpo di scena nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne in cui la protagonista è stata ancora una volta Gemma Galgani. La dama, dopo aver chiuso la conoscenza con Michele D’Ambra, ha stupito tutti tornando proprio tra le sue braccia.

Da MariaDeFilippi.mediaset.it eccovi le anticipazioni:

“Tina inalbera una nuova coroncina che dice “strappatemi i vestiti di dosso, e la mummia ce li ha già lacerati, ma Maria l’avverte che oggi la stupirà tantissimo – è incinta? – chiede lei e dopo i sorrisi di tutti la conduttrice lancia il recall dei fatti già accaduti.

Finita la puntata Gemma commenta con la redazione e si dice molto contenta e rilassata per avere saputo dire basta a Michele, oltre si sarebbe fatta del male, non ha creduto molto all’interesse di Michele mentre è contenta del messaggio di Giorgio e non si cura dei commenti di Tina e ribadisce la frase sui vestiti detta sorridendo a Marco! Per Tina il senso della contentezza di Gemma è da attribuire al fatto che ha sbolognato Michele e adesso butta l’amo, qualcosa abboccherà… entra Gemma con primaverile abito cosparso di fiori che l’opinionista giudica da liceale e inadatto alla sua età! Parte il video voluto da Tina: corre fuori dallo studio e si rifugia in un salottino e qui piange lacrime finte (una bagnarola dei panni piena d’acqua seve alla bisogna) mentre invoca un amore che la protegga e difenda, spera che Giorgio ritorni o comunque un amore trentenne!

Gemma protesta per la parodia e subito la consueta battaglia fra le due signore riprende dove era rimasta, torna d’attualità anche la “questione denti” che lei si è rifatta grazie a Selfie e che per l’opinionista rientra nel concetto di Business, una signora del pubblico la difende e sostiene che può fare quello che vuole e che Tina la sta mortificando, anche un’altra signora, venuta apposta, dissente dal comportamento di Tina, un’ultima invece porta a Tina i saluti e il plauso della mamma novantenne.

Michele ha detto alla redazione che si è sentito usato da Gemma, dopo avere a lungo riflettuto, considera le motivazioni della chiusura di Gemma pretestuosi perché la diffidenza verso di lui c’era da subito e, ripetendo la frase riportata da Cristina – la copriva perché si vergognava – contraddice il suo desiderio di notorietà, Maria ricorda però che l’aveva seccata soprattutto l’indisponibilità di lui ad una cena dopo la scorsa puntata perché stanco e lui le fa notare che il giorno successivo sarebbe andato a Torino da lei…Gianni e Tina trovano finte le motivazioni di Gemma;

Valentina le chiede cosa sia mai successo, visto che in un messaggio si era entusiasmata al pensiero di rivederlo, hanno organizzato i giorni insieme, dovevano cenare insieme e poi in trasmissione ha chiuso, lei risponde che ci ha ripensato, anche perché lui le dava ordini e lei, dopo un padre militare, non vuole sentirsi dire cosa fare da nessuno. Maria annuncia che ha già spostato altrove il suo interesse, Michele trova che non sia giusta che lei ne esca sempre così “liscia” e ribadisce che si sente strumentalizzato – perché le ho fornito l’assist per smuovere le acque –

Michele le augura tanta felicità e la saluta con baciamano, lo studio lo applaude e Maria anticipa che durante l’ultimo ballo con Marco… ed ecco il commento immediato di Valentina “sei ridicola”, Gemma non batte ciglio e spiega che c’è stato un bello scambio di messaggini ma della novità lui non sa assolutamente nulla.

Giorgio trova assurdo quanto succede – è come se io tornassi con lei – Valentina le chiede a che gioco stia giocando ed ecco che entra Lui, Marco che saluta lo studio e le fa una “carezzina”, Gemma spiega i motivi del suo ritrovato interesse: i suoi messaggini, il fatto che un’amica abbia chiesto il suo numero di telefono a cui è seguita una loro lunga telefonata tuttavia crede che abbia un affetto amicale per lei; Michele riavvolge il nastro della loro storia e ricorda che quando la conoscenza si è chiusa lei lo ha definito in molti modi, compreso “caprone”, apprezza quanto sentito dire oggi ma non intende riaprire il dialogo sentimentale ma ballano insieme.

Giorgio si sorprende che Gemma abbia capito solo ora che Marco è persona gentile e sensibile, lei obietta che nella loro storia ci sono state tante interferenze da parte di Tina ma il “gabbiano” non pensa che mentre stavano al telefono ci potesse essere stato alcun intervento dell’opinionista e Marco aggiunge che a volte, proprio l’intervento di Tina, l’ha aiutato a sdrammatizzare le situazioni e Giorgio conclude che lei sia un’ipocrita e non può accusare Tina di impedire il realizzarsi di storie sentimentali. Marco dice che finché è durata, la loro storia è stata bella e avevano tutto e non sa come mai sia andata come è andata e in cosa forse ha sbagliato, Giorgio sostiene che non è affatto così.

A centro studio siede Anna, un filmato riassume i fatti dell’ultima puntata in cui Nino esprimeva i dubbi che gli impedivano di uscire con lei dalla trasmissione e turbavano lei; oggi lei racconta che dopo la puntata non ha risposto a un suo messaggio perché troppo arrabbiata; quando si accorge che le manca, comincia a chiamarlo ma senza successo, gli scrive un importante messaggio che non ha miglior successo, lui continua a non rispondere nemmeno alla telefonata della notte, finalmente le scrive – non ti credo – riferendosi alla conoscenza di lei e Giorgio!

Anna ha chiamato e si è sfogata con Lucia (redazione) e oggi non sa cosa pensare, se lui è geloso di Giorgio basta uscire insieme dallo studio! Nino entra e dà la sua versione: pur apprezzando la bella lettera che gli ha dedicato, ritiene che alle parole debbano seguire i fatti e, come lui ha tolto tempo al tempo per lei, vorrebbe che lei facesse lo stesso per lui, cosa che non è successa nemmeno il giorno del compleanno di lei, quando lei non preferì il suo regalo a quello di Giorgio, inoltre quando lui partiva per tornare a casa, sapeva che arrivava Giorgio… Sossio lo sollecita a venire al dunque perché non fa che ripetere le stesse cose della volta scorsa… così Nino spiega che si aspettava una sua che invece non arrivò , ma Anna gli fa notare che lui partì da Gubbio la domenica e Giorgio è arrivato il lunedì – qualcosa non torna e se cerchi un pretesto dillo chiaro – chiosa.

Francesco le dice che non la merita e sta cercando ogni pretesto, Gianni pensa la stessa cosa e lo critica aspramente perché vuole imputare ad Anna la fine della storia – sei indifendibile – conclude, un signore del pubblico la esorta a mandarlo via, invece Simona le dice che è molto innamorato e ha bisogno di prove, così Anna apprende da Maria che loro sono sentiti, ma solo per conforto… finalmente Nino ribadisce di tenere a lei, la bacia e dice di continuare con Anna… Gianni non gli crede, secondo lui oggi voleva chiudere ma in difficoltà e il suo gesto plateale; Tina e Gianni la sconsigliano a lasciare il programma con lui, Gianni vuole sapere con che intenzioni lui è venuto in studio e Davide (redazione) dice che aveva detto di voler chiudere con lei perché aveva dubbi… Anna si alza e torna al posto e – una coltellata sarebbe stata meno dolorosa- .

Sossio si rammarica con Anna ma le chiede di non paragonarla a Nino perché lui non ha mai illuso nessuna, Gianni conviene con lui che aveva ragione, la volta scorsa, a metterla in guardia mentre per Simona la differenza fra loro sta nel fatto che Nino mette il sentimento nei rapporti, la discussione sembra non finire mai…

Dopo tre mesi di frequentazione, Sabrina gli chiede di passare insieme due giorni a Cuneo da lei, lui non se l’è sentita per mancanza di sentimento, lei sollecitava la cosa proprio per approfondire la conoscenza ma forse lui vuole essere un personaggio, per questo considera il messaggino di lui – non sei la donna che mi ha fatto battere il cuore – delle sciocchezze, per questo ha chiuso con lui, Serena parla di avances da parte sua, mentre lui raccomanda a Sabrina di sentirsi libera di conoscere altre persone, lei lo rassicura!

Giorgio e Alessandra si sono sentiti e visti e si parte dalla loro esterna: una cena apprezzata come apprezzata è la conversazione brillante, si cita Antigone, Goethe e Shakespeare, conclusa anche con un bacio a stampo; tornati in studio Gianni non ha visto né affinità fisiche né elettive, Giorgio ne spiega le ragioni e i due si salutano sorridendo.

Benché, dopo l’ultima puntata, Maria Rosa sia stata ospite di Vanni, il giorno dopo al telefono e oggi in studio conferma di voler conoscere altre persone, Vanni è un po’ dispiaciuto perché a lui piace a tal punto che le ha dedicato una poesia, frutto di una ispirazione istantanea e gliela recita con emozione e poi ballano.

Giovanni F. è uscito con Graziella e l’ha accolta con un bouquet di fiori che la signora ha apprezzato, familiarizzano e chiacchierano allegramente; tornati in studio lui si dice contento e vorrebbe continuare la frequentazione, lei non è dello stesso parere e sente che la differenza d’età pesa, lui è contrariato, pensa di non essere stato rispettato e si sente pugnalato alle spalle, poi balla con Gemma”.