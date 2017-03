Isola dei Famosi 2017, i naufraghi contro la negatività di Raz Degan: Rocco Siffredi sbotta e reagisce così!

Dopo Imma Battaglia che sull’Isola dei Famosi 2017 ha confessato il suo amore per Eva Grimaldi, in Hondurs è sbarcato Rocco Siffredi. L’attore a luci rosse resterà sull’Isola per l’intera settimana in qualità di ospite. Accolto con grande entusiasmo da tutti i naufraghi, a Rocco Siffredi sono bastate poche ore per intuire il clima di guerra che è nato tra Raz Degan e il resto del gruppo.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ROCCO SIFFREDI DIFENDE RAZ DEGAN

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017, infatti, non hanno perso molto tempo mettendo in evidenza la negatività di Raz Degan. La cosa, però, non è affatto piaciuta a Siffredi che ha subito presto le distanze dall’atteggiamento del gruppo.

“La persona che mi interessa di più incontrare sicuramente è Raz, perché è un vero leader. Io mi sento un leader nella mia vita, vedo un gruppo che vuol farmi notare molto quanto Raz sia negativo. Ecco, è questo che non voglio”, ha dichiarato Siffredi.

Dopo aver trascorso le ultime settimane da solo, questa settimana Raz Degan dormirà con il gruppo. Il suo rientro, tuttavia, ha già creato i primi malumori. Samantha De Grenet, ad esempio, non ha gradito i consigli dell’israeliano su come costruire la capanna. “Non è che viene subito, viene dopo a rompere i cog*ioni. Dai una mano subito no? Prima ti fa legare tutto, poi viene e ti dice come fare. Troppi galli in un pollaio non vanno mai bene”.

Sarà un’altra, dura settimana per Raz Degan? Il pubblico, ancora una volta, è pronto a sostenerlo nella sfida al televoto con Moreno Donadoni e Simone Susinna.