Isola dei Famosi, Ceccherini: “Li ho visti fare sesso orale sull’aereo per l’Honduras”

Massimo Ceccherini ha assistito, suo malgrado, a un incontro decisamente hot tra due naufraghi dell’Isola dei Famosi. Un incontro avvenuto in realtà poco prima del naufragio vero e proprio, e cioè durante il viaggio in aereo per l’Honduras.

I due protagonisti della scottante rivelazione sarebbero niente meno che Moreno e la star a luci rosse Malena, che avrebbe offerto al giovane rapper un “assaggio” delle sue capacità a poche ore dalla partenza.

“In aereo, viaggiando per andare all’Isola, Moreno ha ricevuto un boccaglio da Malena – assicura Ceccherini in un video pubblicato nelle sue ‘Instagram Stories’ – C’ero anche io, quindi posso anche giurarlo“.

Insomma, altro che bacio innocente: tra Moreno e Malena c’è stato (e forse tuttora c’è) molto di più!