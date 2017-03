L’oroscopo di Paolo Fox si veste di rosa per l’8 marzo 2017

In occasione dell’8 marzo 2017, Paolo Fox dedica il suo intervento del giorno su Radio Latte e Miele alle donne e alle loro caratteristiche, segno per segno. E voi vi ci ritrovate?

Toro: le donne del Toro amano con fermezza e sono fedeli quando decidono di restare con una persona. State cercando conferme e avete davvero bisogno di recuperare terreno in famiglia.

Gemelli: le donne Gemelli hanno come caratteristica la curiosità e si innamorano degli uomini un po’ ombrosi, ma dinamici. Le donne del segno detestano i tipi pigri. In questo periodo risentite di qualche ritardo che provoca stress.

Cancro: la donna Cancro è molto emotiva, le basta guardare negli occhi un uomo per capire cosa combina. In questa fase dell’anno vivete qualche disagio soprattutto dal punto di vista professionale e questo vi rende tesi.

Leone: la donna altera, forte e orgogliosa. La donna Leone è generosa, ma spesso mette alla prova gli altri. In questo periodo il vostro segno può riscoprire l’amore, anche se è sottoposto a qualche tensione.

Vergine: la donna Vergine ha bisogno di organizzare la vita propria e degli altri. La parte femminile di questo segno si sente un po’ mamma e a volte ne paga le conseguenze perché è attratta da persone scapestrate. La giornata di oggi è buona, ma in famiglia c’è qualcosa da mettere a posto.

Bilancia: la donna Bilancia cerca sempre di vivere una storia a lungo e quando si innamora lo fa seriamente. Voi donne pretendete il massimo, anche se a volte siete attratte dalla trasgressione. La giornata crea qualche contrasto in amore. Le preoccupazioni sul lavoro sono molte.

Scorpione: prima di innamorarsi, la donna Scorpione ci mette tempo, è una donna che mette alla prova il partner e non ama le fregature. Le donne Scorpione sono più brave a dare consigli agli altri che a se stesse. Il periodo vi vede tra i favoriti in amore.

Sagittario: la donna Sagittario non vuole vincoli, ma quando decide di impegnarsi sceglie il partner in base alla voglia di indipendenza, il meno morboso possibile pur di evitare gelosie inutili. In questo periodo potreste stancarvi di un amore, siate cauti.

Capricorno: una donna di poche parole, molto forte che a volte sembra cinica, ma è al contrario molto sensibile. Vuole avere un uomo responsabile al suo fianco. La valutazione per questa giornata è positiva, potete tagliare i rami secchi e sentirvi più forti.

Acquario: la donna Acquario può anche concedersi più emozioni, si stanca presto dell’amore e può vivere storie anche brevi o rimanere a lungo da sola ed è amante dell’originalità ed è molto esigente. La giornata porta qualche contrattempo.

Pesci: la donna Pesci è la più romantica dello zodiaco, si innamora anche solo guardando un uomo. Quando scatta la fiamma della passione, la donna Pesci non si limita. Entro venerdì, se ci sono situazioni personali da gestire, sarà tutto più facile. Portate avanti le emozioni d’amore.