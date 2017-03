Stefano Bettarini contro Dayane Mello: “Ho dato fiducia alla persona sbagliata”

Quel bacio, quella passeggiata romantica mano per la mano sulla spiaggia… Sembrava vero amore, ma è stato solo un flirt “vacanziero” quello tra Dayane Mello e Stefano Bettarini.

E dire che Dayane aveva dichiarato di non aver mai provato un amore così! Evidentemente però qualcosa deve essere andato storto tra la naufraga e l’inviato dell’Isola dei Famosi dato che pare sia stata proprio la Mello a lasciare Bettarini.

“Il gioco dell’amore è bello solo quando non ci si fa male e non diventa sleale – ha dichiarato Stefano Bettarini, che ha scelto le pagine di Chi per sfogarsi dopo la rottura – A volte ci si accorge tardi di avere dato fiducia alle persone sbagliate. E Dayane Mello era evidentemente la persona sbagliata. Che cosa provo? Amarezza. Ma diamo tempo al tempo. Ora ho solo voglia di lavorare ancora di più“.

Si sa, a volte le passioni che divampano all’improvviso sono anche quelle che altrettanto velocemente si spengono, lasciando un gran vuoto e tante domande nei loro protagonisti.