Uomini e Donne, segnalazione shock su Rosa Perrotta: la nuova tronista trema

Rosa Perrotta, insieme a Desireè Popper, è la nuova tronista di Uomini e Donne. 28 anni, con una laurea, un lavoro nel mondo della moda e il sogno di riuscire a conciliare la carriera e la vita sentimentale, Rosa Perrotta è arrivata nel programma di Maria De Filippi con la speranza di trovare il vero amore. La sua presentazione, tuttavia, ha già scatenato accese polemiche sul web.

UOMINI E DONNE, LA SEGNALAZIONE SHOCK SU ROSA PERROTTA

Rosa Perrotta è finita nel mirino del popolo del web che, al suo posto, sul trono di Uomini e Donne, avrebbe preferito vedere una ragazza più semplice e soprattutto che non avesse un passato nel mondo della moda. In molti, infatti, l’hanno già bocciata giudicando il suo atteggiamento troppo altezzoso.

In queste ore, però, la nuova tronista di Uomini e Donne è finita nella bufera per una segnalazione shock. Come si legge su Novella 2000, infatti, Rosa Perrotta sarebbe già fidanzata. Il compagno della tronista sarebbe un certo Evaristo, figlio di una ricca famiglia, proprietaria delle pompe di benzina Petrol.

A tal proposito, un utente del web, come si lege sul sito di Novella 2000, ha scritto: «Qua in paese ti conoscono tutti e sanno che sei fidanzata: se ti sei messa d’accordo con il riccone del tuo ragazzo, che figura ci fai?».