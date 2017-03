E’ tutto pronto per il serale di Amici 2017 che prenderà ufficialmente il via il prossimo 25 marzo, in prima serata su canale 5. Maria De Filippi, per la sedicesima edizione di Amici, ha deciso di rinnovare totalmente la giuria e, a quanto pare, le scelte della regina della televisione italiana, stanno scatenando l’entusiasmo dei fans.

AMICI 2017, DANIELE LIOTTI E’ IL QUARTO GIUDICE

La giuria del serale di Amici 2017 sarà composta da esperti di canto, ballo e recitazione. Dopo Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e il cantante Ermal Meta, reduce dal successo sul palco del Festival di Sanremo 2017, Maria De Filippi ha calato il colpaccio. Il quarto giudice di Amici 2017 sarà Daniele Liotti, grande protagonista di Un passo dal cielo 4, la fiction campione d’ascolti della Rai.

L’annuncio ufficiale è arrivato dalla pagina di Amici che ha pubblicato il video di presentazione. Con 20 anni carriera alle spalle, Daniele Liotti ha recitato in oltre 40 film. Attore poliedrico, capace di calarsi in tutti i ruoli, dal cattivo a quello del bel tenebroso, Daniele Liotti è uno degli attori italiani più amati dal pubblico. La sua presenza ad Amici, infatti, ha letteralmente scatenato l’entusiasmo dei fans.

“Questa sì che è una bella notizia già lo gurdavo perché mi piace ma adesso come mi diverdirò tanto perché Liotti mi piace un sacco”, “Felicissima, Maria non sbaglia mai”, “Allora guarderò tutte le puntate. Brava Maria”, ” Bellissima notizia!!!! Non vedo l’ora“, scrivono i fans.