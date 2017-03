Belen prova la pole dance: il video hot fa scoppiare la polemica

Boom di visualizzazioni per il nuovo video pubblicato da Belen Rodriguez sui suoi canali social. Il motivo? Nel filmino, la showgirl argentina prova per la prima volta (almeno a suo dire) a fare una lezione di pole dance.

“Prima lezione di pole dance, sembra una cazzata ma vi garantisco che ci vuole una forza e un controllo incredibile…… grazie ragazze!!!! Mi sono divertita un mondo! Ma non riesco a muovere le braccia!!!” scrive Belen nella didascalia del video.

Ma i fan non apprezzano, almeno non tutti. In molti, infatti, si sono sentiti presi in giro della loro beniamina che sembra avere più confidenza di quanto voglia far sembrare con quel palo e quella disciplina. “Sicuri che sia davvero la prima lezione?” si chiedono in molti.

Nella discussione è intervenuta anche la mamma di Belen per difenderla a spada tratta. La signora Rodriguez ha assicurato ai fan della figlia che la sua bambina è talmente allenata e flessibile (grazie alle quotidiane sedute in palestra) da poter affrontare qualsiasi nuova disciplina con più facilità rispetto a veri e propri neofiti.