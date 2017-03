Belen Rodriguez difende il suo essere madre: “Sono una brava mamma per Santiago”

Belen Rodriguez è orgogliosa della mamma che è per Santiago. Nonostante le critiche che riceve quotidianamente, la showgirl argentina si considera una buona madre per il figlio Santiago, la vera ragione della sua vita.

BELEN RODRIGUEZ E IL SUO ESSERE MAMMA

Ai microfoni di Vanity Fair, Belen Rodriguez al centro delle critiche per aver portato Santiago in moto senza casco, si è difesa così: “Sono una brava mamma, non sono spericolata. Non metterei mai, e dico mai, in pericolo mio figlio. Eravamo in un boschetto, appena fuori Milano, Lì, c’è una pista di motocross e un parcheggio dove si fanno le grigliate. Siamo saliti sulla moto per gioco, quasi da fermi. Non siamo mica andati in strada. Io quelle foto le avrei descritte in un altro modo: ecco una bella giornata di sole e all’insegna della serenità per Belén, con suo figlio, il suo nuovo compagno, e il nonno di suo figlio. Musica e grigliata, tutti insieme, tutti felici. Santiago è la mia vita. E poi non capisco perché da sempre tutti attaccano me e non i miei ex. Passare per quella che non sono mi crea una piccola ferita. Non sono né “la cattiva” della situazione e nemmeno “l’incredibile Hulk” della coppia”.

Su Andrea Iannone: “Sono tranquilla, dopo un periodo non facile. Ho attraversato mesi “turbolenti”, ma oggi sono serena. So di avere la coscienza a posto. Dopo la “batosta”, mi muovevo con i piedi di piombo ma lui ha trovato il modo giusto per avvicinarsi a me. Posso dire che è un uomo eccezionale. Lo dico davvero, ce ne sono pochi in giro così. Ha un’educazione solida, valori forti e il suo lavoro mantiene sempre alta l’adrenalina. Ho trovato finalmente uno che si prende cura di me. (…) Ho deciso di voler tenere questa mia storia più protetta rispetto al passato, perché oggi la vivo con una maturità diversa. Ma non voglio nascondere nulla. Quando una cosa mi fa ridere o stare bene e ho voglia di raccontarla lo faccio. Perché non dovrei?”.