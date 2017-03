Imma Battaglia e il retroscena piccante su Gabriel Garko: “Ecco cosa mi ha rivelato Eva Grimaldi”

Imma Battaglia, dopo aver rivelato come è nato il suo amore con Eva Grimaldi, torna a parlare della relazione con l’attrice toscana. Ai microfoni di Leggo.it, infatti, Imma Battaglia ha anche svelato un retroscena sulla storia d’amore tra Eva Grimaldi e Gabriel Garko.

IMMA BATTAGLIA E IL RETROSCENA SU GABRIEL GARKO

Imma Battaglia comincia l’intervista facendo prima di tutto una promessa: “Mai più in un reality, non è una cosa che sono in grado di fare”. Poi passa a parlare di Raz Degan: “Con Raz Degan ho cercato di parare molto e di cose molto interessanti, perché è evidente che la sua sia una vita di un certo tipo. La tecnica di parlare fuori dalle telecamere mi ha spiazzato. Non sapevo come comportarmi. Ho subito l’assalto di un esercito violento e aggressivo. Sono da sempre abituata a essere controversa, ma una violenza così non l’avevo mai sperimentata nella vita. Sono una persona forte, ma mi sento molto provata da queste infamità”.

Poi parla dell’intimità con Eva Grimaldi svelando un retrosce su Gabriel Garko: “Il primo bacio a Eva è stato particolare. Aveva letto un libro molto bello, tenero, da teenager. Mi aveva invitato a casa sua e, mentre parlavamo di questo libro, lei d’emblée mi disse: “Vorrei baciarti”. Rimasi sconcertata, avevo già un’altra relazione, e le risposi: “No, ti prego. Non mi mettere in imbarazzo. Non mi chiedere di tradire”. La sua risposta mi disarmò: “Ma io volevo solo darti un bacio! Ho letto questo libro e volevo capire com’è questa sensazione”. Così la baciai. Se sono gelosa di Gabriel Garko? Assolutamente no. Eva mi ha detto, in più di un’occasione, che sono molto meglio di lui. Volevo approfittarne per dirlo a tutte le donne: secondo Eva, lo batto da ogni punto di vista”.