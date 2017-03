Mentre Raoul Bova e Rocìo seguono i primi passi di Luna, Chiara Giordano si consola così

Momento idilliaco per le famiglie di Raoul Bova. Sì, le famiglie, perché l’attore è riuscito a crearsene due, e a renderle entrambe felici.

C’è quella “vecchia”, quella formata con l’ex moglie Chiara Giordano. I figli si sono ormai ripresi dalla separazione e, pare, anche Chiara che è stata paparazzata durante una romantica cena “al bacio” con il nuovo fidanzato Manuele, un ingegnere di 40 anni.

E poi c’è la nuova famiglia di Raoul, quella che ha formato con la compagna Rocìo Morales, incontrata sul set di Immaturi, e la loro prima figlia Luna. Paparazzati in un soleggiato parco di Roma, Raoul e signora hanno accompagnato la loro bambina al parchetto e, tra uno scivolo e un’altalena, hanno assistito estasiati ai primi passi mossi dalla loro piccolina.

Insomma, almeno per il momento, tutto sembra andare esattamente come dovrebbe andare. Finché morte (o un nuovo scoop) non li separi….