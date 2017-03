Isola Dei Famosi, tutto programmato? Eva Grimaldi sa già quando uscirà…

È stata Striscia la Notizia a lanciare lo scoop: all’Isola dei Famosi è tutto programmato, persino l’uscita di scena dei concorrenti. Almeno questa è l’ipotesi del TG satirico, che ha fatto notare ai suoi telespettatori un sospetto scambio di battute durante l’ultima diretta tra Nancy Coppola ed Eva Grimaldi.

Tutta colpa di un collegamento improvviso dagli studi di Canale 5, che ha beccato le due naufraghe durante una discussione che non avrebbe mai dovuto essere ripresa. “Ma che giorno vai via?” si sente chiedere da Nancy ad alta voce. “Il 28″ risponde candidamente Eva. La parte successiva della frase è stata coperta dalla compagna Imma Battaglia che, dallo studio, voleva salutare la Grimaldi.

Guarda caso il 28 di marzo è proprio un martedì, giorno di diretta dell’Isola dei Famosi. Che Eva si riferisse quindi alla sua presunta eliminazione, già concordata con la redazione e quindi indipendente dalla volontà dei telespettatori e dal televoto? L’ipotesi di Striscia è esattamente questa.

Anche se in realtà nulla prova che la Coppola stesse rivolgendo la domanda proprio a Eva, e che quest’ultima stesse rispondendo proprio a lei. Il gioco di inquadrature non sembra favorevole: Nancy è fuori campo e quando Eva risponde sembra rivolgersi comunque in una direzione diversa rispetto a quella in cui si trova l’altra naufraga.

E voi cosa ne pensate? Guardate il video a questo link e giudicate voi!