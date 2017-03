Marco Fantini, frecciatina al veleno contro Ludovica Valli?

Marco Fantini sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, diventerà padre per la prima volta tra pochi mesi. Dopo aver fatto le prove con il piccolo Alessandro, il figlio che Beatrice ha avuto da una precedente relazione, Marco è pronto ad avere un figlio tutto suo. In queste ore, però, a far notizia, non è la gravidanza di Beatrice ma il rapporto che quest’ultima ha con la sorella Ludovica.

MARCO FANTINI E LA FRECCIATINA CONTRO LUDOVICA VALLI

Sul web, sono numerose le voci secondo cui tra Beatrice e Ludovica Valli non ci sia un rapporto idilliaco. Gli ultimi rumors parlavano di un litigio tra le sorelle al punto che Beatrice è intervenuta sui socal per chiarire il tutto.

“No, non ho litigato con mia sorella, con Ludo. Non ho litigato con nessuno. È soltanto che con gli impegni lavorativi veramente non ci vediamo mai, ma nessuno di noi. Io abito a Milano, lei lavora a Milano poco e gira spesso e quindi ci becchiamo tutte pochissimo. Anche con l’altra mia sorella Eleonora ci vediamo veramente pochissimo. Si vedono molto di più Eleonora e Ludovica perché mia sorella Eleonora, la più grande, abita ancora lì da mia madre, quando la Ludovica torna a casa giustamente si incontrano. Qua a Milano vengono poco”, ha dichiarato Beatrice Valli durante una diretta sui social.



Proprio mentre la compagna spiegava i motivi della sua lontananza da Ludovica Valli, nella diretta è apparso anche Marco Fantini che si è lasciato andare ad una dichiarazione nei confronti di Ludovica Valli. “E’proprio un peccato!”, ha dichiarato Marco Fantini riferendosi alla distanza da Ludovica Valli. Cosa avrà voluto dire l’ex tronista?