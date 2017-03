Raz Degan commuove sull’Isola dei Famosi: il dramma dell’israeliano

Raz Degan è sempre più isolato dal resto del gruppo. Sull’Isola dei Famosi 2017, Raz Degan continua a vivere lontano dagli altri naufraghi. In questa settimana, si sta rapportando solo con Rocco Siffredi, deciso a conoscerlo davvero. In queste ore, Raz Degan ha commosso i fans svelando dramma che ha vissuto l’ultimo anno.

RAZ DEGAN SVELA IL DRAMMA

Nel corso della scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2017, Raz Degan, oltre ad aver parlato con Paola Barale, ha ricevuto anche la lettera di Ezia, la signora a cui ha affidato la cura del suo trullo in Puglia dove è rimasto un pezzo del suo cuore ovvero il cane Max, scomparso a giugno del 2016 in seguito ad un tumore.

“Riposa in pace Max. Il mio migliore amico, gioia e vita della casa è morto dopo aver combattuto contro il cancro negli ultimi tre mesi. Il dolore e la perdita non possono essere descritti a parole. Sono grato di aver ricevuto così tanto amore in questa vita. Max aveva solo 8 anni, era troppo giovane per morire” – scrive il giorno della scomparsa sui social l’israeliano.

Un grande dolore quello che ha dovuto affrontare Raz Degan e che porta ancora nel cuore.