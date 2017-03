Fedez e Chiara Ferragni si baciano nudi nella vasca: il video hot fa impazzire i fan

Nella loro prima intervista di coppia, rilasciata a Vanity Fair, il rapper Fedez e la fashion blogger Chiara Ferragni non hanno usato filtri e hanno tranquillamente parlato del loro amore e dei loro progetti futuri, che comprendono anche un matrimonio e un figlio.

Una passione, quella che c’è tra di loro, che traspare anche dal servizio fotografico super bollente per il quale si sono prestati, che li vede quasi sempre nudi e avvinghiati l’uno all’altra. Ed è proprio mentre preparavano uno degli scatti per l’intervista che Fedez e Chiara si sono fatti riprendere. Il risultato è un video che, pubblicato su Instagram con le dovute scuse alla nonna, ha fatto boom di click in pochi minuti.