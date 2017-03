Francesca Chillemi confessa: “Volevo mollare tutto”

Bellissima e in splendida forma, Francesca Chillemi è stata ospite nella puntata odierna di Verissimo dove Silvia Toffanin l’ha presentata come la mamma più bella d’Italia. Diventata madre della piccola Rania, Francesca Chillemi ha raccontato di essere cambiata e cresciuta da quando nella sua vita è arrivata la sua bambina.

FRANCESCA CHILLEMI, LA CONFESSIONE SULLA CARRIERA

Diventata Miss Italia quando aveva solo 18 anni, Francesca Chillemi, in questi anni, è riuscita a reinventarsi diventando una delle attrici più amate e richieste della fiction italiana. Per Francesca Chillemi, tuttavia, affermarsi come attrice non è stato per niente facile.

“Questo lavoro è stato inaspettato, bello ma faticoso. Ho preso molte porte in faccia e ci sono stati momenti in cui ho pensato di lasciar perdere. C’è stato un periodo della mia vita in cui mi sentivo molto giudicata e i provini per diventare attrice andavano tutti male. Incontravo persone fantastiche, ma anche persone troppo dirette”.

“Inoltre li sentivo dire tra loro ‘Ma questa come ha fatto a vincere Miss Italia?’. “A 18 anni – conclude – non sei pronta per capire che puoi piacere o meno alla gente e così avevo deciso che forse questa non era la mia strada”.