Isola dei Famosi 2017, parole shock di Malena contro Moreno!

Non sono giorni facili per Moreno. Il rapper di Amici, dopo essersi salvato al televoto nella sfida contro Simone Susinna e Giulia Calcaterra con quest’ultima che ha dovuto abbandonare il gioco, è finito nuovamente in nomination. A spedirlo al televoto è stata Malena, leader della settimana, che ha deciso di salvare Samantha De Grenet mandando Moreno nella sfida al televoto contro Raz Degan e Simone Susinna. Un gesto che ha spiazzato il rapper che, però, continua ad avere attenzioni nei confronti dell’attrice a luci rosse.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, MALENA ATTACCA MORENO

L’atteggiamento attento e premuroso di Moreno, però, infastidisce Malena che, in questi giorni, sta cercando di trascorrere del tempo soprattutto con Rocco Siffredi. La presenza dell’attore, però, ha scatenato la gelosia di Moreno che fa di tutto per non lasciare soli i due. Malena, stanca di tutto, si è così sfogata con Giulio Base.

“Io non riesco a parlare da sola con Rocco. Come mi avvicino a lui, arriva. È un incubo. Il mio chihuahua è meno appiccicoso”.

In confessionale, poi, Malena ha aggiunto: “Ha sempre avuto un atteggiamento “appiccicato” a me, quando sto da sola con Simone cerca sempre di venire vicino, di sentire. Adesso vedo la stessa cosa con Rocco”.

Tra Malena e Moreno, dunque, è già tutto finito.