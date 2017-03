Uomini e Donne: brutto colpo per Luca Onestini, Desireè e Rosa infiammano lo studio

Il trono classico di Uomini e Donne continua a regalare sorprese. Nel corso dell’ultima registrazione, Luca Onestini è apparso sempre più lontano da Soleil Sorgè mentre Desireè Popper e Rosa Perrotta hanno già scatenato accese polemiche.

Da MariadeFilippi.mediaset.it ecco le anticipazioni:

Oggi, venerdì 10 marzo, si sono registrate le nuove puntate del Trono. Ingresso di Luca, Marco, Désirée e Rosa e subito Maria nota il ritorno di Mariano che, avendo visto le puntate da casa, si è sentito catalizzato da Rosa, ma anche “Desirea” che ha trovato semplice e umile, Rosa vuole la sua parte e lui la trova fine e gentile! Luca è uscito con Giulia, Emanuela; Soleil è uscita anche con Marco, solo con Marco Larisa, Giorgia; con Rosa Mattia, Alex, con entrambe Giorgio (il golfista), con Désirée Daniele e Jakub.

Tina è curiosa di vedere le prime esterne delle troniste mentre Giulia sorride trovando prevedibile che Soleil sia uscita con entrambi i tronisti.

Luca organizza l’esterna con Giulia: la raggiunge alla università, lei gli butta le braccia al collo e partono insieme per una cena intima con fiori, qui le dice che gli è dispiaciuto vederla sofferente, Giulia ha paura perché lo sente un po’ suo, si abbracciano con intensità; in studio Tina non nasconde il suo apprezzamento per la ragazza che trova sincera e spera che le cose vadano come lei spera; Gianni invece nota che non c’è stato un bacio, secondo lui ci stava ma la ragazza ha preferito rimandare; Marco definisce il “collega” fortunato ad avere una ragazza come lei.

Marco porta a cena Soleil, lui ammette che vuole conoscerla e continuerà a farlo finché non uscirà dallo studio con Luca, ma forse anche dopo! Lei è colpita e piacevolmente sorpresa e anche un po’ turbata, lui vuole brindare con champagne – mi piace vivere bene e anche a te, se vuoi uscire con un ragazzo esci con me – e aggiunge che si dispiacerebbe di non uscire più con lei.

Luca viene a sapere che si sono visti dopo la loro esterna e non sa cosa pensare, Giorgia sottolinea che lei non è interessata a nessuno e andrebbe in esterna con chiunque la invitasse, Désirée si unirebbe a loro, ma il conflitto al femminile comincia; Luca ha seguito il consiglio di Maria di riflettere su Soleil e onestamente non pensa più che sia una “provocazione”.

Per Luca e Soleil picnic al parco, il tronista la rassicura sulle eventuali esterne con Marco, le faccia pure, sarà lui a valutare poi… si punzecchiano con battutine varie, lui la bacia in fronte, lei prova un bacio diverso che lui declina, ma poi la raggiunge e l’abbraccia…

Vedendo l’esterna Giulia si dice contenta di non fidarsi di lui, è coinvolto e gli piace che lei faccia la xxxxxx, Marco lo ha trovato in difficoltà, ma l’interessato non concorda, mentre Soleil dice che era un po’ più distaccata di lui, secondo il tronista racconta frottole!

La new entry Emanuela critica Luca con il quale ha fatto un’esterna, non si è sentita a suo agio e il tronista conferma che non si sono proprio trovati, infatti decide di eliminare lei e Martina e Marcella.

Colazione in camera per Marco ed è Giorgia che ci pensa anche se poi le dice che non deve adattarsi per compiacere i suoi desideri, la corteggiatrice replica che fa solo quello che le piace, è inevitabile parlare dell’assente Soleil, il tronista non nasconde dubbi e pensa che usi Luca come trampolino di lancio, ma poi un bacio conclude le loro affettuosità. In studio Soleil si dice stanca di essere messa in discussione, Luca sembra poco turbato e persino divertito dal comportamento di Marco che la critica ma la invita in esterna, invece Gianni trova che sia proprio lui ad essere incoerente.

Marco e Larisa a Piazza di Spagna, rigoroso giro per Roma, con Fontana di Trevi e regolare lancio di monetina, lui l’ha portata fuori di nuovo perché gli hanno detto che era una persona interessante e le dice anche che sarà una donna meravigliosa, lei commenta le rivali e finiscono con foto; in studio lei si dice contenta e lui riconosce che è andata meglio perché lei ha cambiato atteggiamento, Larisa ammette di essere infine molto interessata a lui ma vorrebbe qualche garanzia per restare, Marco trova fuori e prematuro il suo discorso.

Qualche palleggio a tennis tra Désirée e Giorgio per una prima esterna nella quale la tronista si informa se è andato in esterna anche con Rosa, lui non ha difficoltà ad ammetterlo e risponde alle tante domande della ragazza, pensa che un suo antagonista possa essere Mattia, simulano una telefonata da fidanzatini e quando il tempo finisce lui chiederebbe una continuazione.

Campo da golf per l’esterna con Rosa, lei non gradisce che Désirée minimizzi se stessa per mettersi in competizione con lei, Giorgio la trova interessante; tornati in studio Désirée replica alle osservazioni della “collega” e fra le due giovani donne c’è un po’ di tensione, la doppia esterna di Giorgio produce qualche reazione, anche perché lui conclude che si è trovato più a suo agio con Désirée; Giulia sostiene che con lui si è annoiata perché gli doveva strappare le parole di bocca ma Gianni lo capisce perché Rosa è stata pesante , faceva solo domande!

Mattia è andato in esterna con Rosa, Désirée non lo ha portato per come era vestito, lui si sorprende anche perché non si sceglie una persona per come veste e Tina conferma, oggi però lo trova figo e ci farebbe un pensiero, ma lui non si lascia commuovere, Gianni invece capisce il discorso della tronista e l’argomento tiene botta e Marco sottolinea che al primo impatto è proprio l’aspetto estetico che colpisce.

Cena cinese in un interno per Rosa e Mattia, le prime chiacchiere per conoscersi ma anche commenti su Désirée che ha fatto una “paraXXXX” con il suo apprezzamento a Tina, poi si racconta come uno che non tiene i piedi in due scarpe e le confessa che ha incrociato subito il suo sguardo, in studio conferma di essere stato bene e a suo agio…Giulia si alza e balla con Luca, gli altri seguono.

Andrea ha fiori per Désirée e una canzone da ballare con lei, musica brasiliana per loro, intanto Marco balla con Stéphanie, uno dei ragazzi si ritira, Alberto si dichiara per Rosa. Mariano è sospettoso della conoscenza pregressa fra Alex e Rosa e si dice curioso di vedere la loro esterna che avviene in una sala di doppiaggio (è il suo lavoro), Alex le fa provare a doppiare alcuni personaggi, ricorda quando si erano conosciuti (erano entrambi fidanzati con altri) e di come avesse cercato di farle capire che gli piacesse mandandole messaggi, ai quali lei ha risposto; Jack trova deplorevole questo fatto e Mattia insorge – non è il mio tipo – dice perché non concepisce che la sua ragazza possa parlare con un altro uomo -no no no -! Si solleva un vespaio e Tina difende la posizione di Rosa; Andrea concorda con la posizione di Mariano.

Jakob organizza un’esterna alla Indiana Jones per Désirée, lei ha anche un momento di malinconia ma il corteggiatore la trova bellissima e fortissima, in studio lei dice di essere stata bene e di sentirlo molto vicino; Riccardo invece non l’ha vista molto coinvolta, Tina pensa la stessa cosa, Désirée invece parla di disagio della prima esterna, Il ragazzo racconta che all’inizio lei aveva paura ma poi si è tanto divertita e ha riso molto, Rosa è bella ma non è il suo tipo.

Lezione di “versage” per Désirée e Daniele che la vede più nella sua vita di Rosa e la considera coraggiosa per essere venuta in Italia ed essersi creata una nuova realtà, lei rimane piacevolmente stupita da lui.

Massimiliano spezza una lancia in favore di Rosa che è la stessa da quando si è presentata mentre Désirée, che si è presentata sportiva ha criticato la maglietta di Mattia, dice che le piacciono i mori e ha portato in esterna tre biondi…Désirée spiega la sua difficoltà con la lingua e questo può farle usare le parole meno idonee.

Mariano, partito orientato verso Rosa, ora dice che gli piace far sorridere le persone e il sorriso di Désirée lo conquista, dovendo scegliere con chi ballare sceglie lei.