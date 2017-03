Caterina Balivo in dolce attesa, l’annuncio ufficiale: “Cresce la mia splendida famiglia allargata”

Caterina Balivo è in dolce attesa. La conduttrice di Detto, fatto, già mamma di un maschietto, ha annunciato di essere incinta in diretta durante il suo programma, in onda tutti i giorni su Raidue.

CATERINA BALIVO, L’ANNUNCIO SULLA SECONDA GRAVIDANZA

“Prestate attenzione! Eccomi qua, finalmente ve lo posso dire. È una bellissima notizia, sono incinta e visto che voi siete la mia seconda famiglia, sono strafelice di dirvi che la mia splendida famiglia allargata cresce, quindi Roberto, Costanza e Guido Alberto avranno un fratellino o una sorellina“, ha annunciato Caterina Balivo, in attesa del secondo figlio dal marito, l’imprenditore Guido Maria Brera.

Su Facebook, poi, la conduttrice, ha pubblicato una meravigliosa foto scrivendo: “Ho chiesto pochi giorni fa al mio amico Cosimo Buccolieri di scattare una foto solo per voi che mi seguite sui social e in TV.

Ed eccola qua !

Sono strafelice… Roberto, Costanza e Guido Alberto avranno un fratellino o una sorellina.

Grazie a tutti per gli auguri… Inutile dirvi che sono al settimo cielo!!!

#caterinabalivo #caterinasecrets”.

Una grande gioia, dunque, per caterina Balivo che regalerà presto un fratellino o una sorellina a Guido Alberto, il figlio che ha avuto dal consorte e a Roberto e Costanza, i figli che il marito ha avuto da un precedente matrimonio.