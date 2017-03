Isola dei Famosi 2017, la disperazione di Malena: “Le faccio schifo”

Per i naufraghi dell‘Isola dei Famosi 2017 sono le ultime settimane di permanenza in Honduras. Tutti, dunque, ne stanno approfittando per fare i conti con se stessi e i propri fantasmi. Tra le naufraghe che stanno cercando di rimettere a posto i cocci della propria vita c’è Malena che, sull’Isola dei Famosi, ha deciso di mettersi a nudo mostrandosi con tutte le sue fragilità.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LO SFOGO DI MALENA

Dopo un brutto sogno che ha scosso il suo riposo, Malena ha dovuto fare i conti con i fantasmi della sua vita. L’attrice si è così sfogata con Nancy Coppola a cui ha raccontato la sua difficile situazione familiare.

“Stavo dormendo e ho sognato mia madre. A me, il fatto che lei stia male per la mia scelta, mi pesa tanto. Ma che ho fatto? Ho ucciso una persona? Ho fatto qualcosa? Non mi sento così” – ha spiegato Malena tra le lacrime a Nancy che ha cercato di consolarla con un abbraccio – “Io non ho la famiglia bella, che quando torni a casa trovi tua madre, tuo padre. Io non ce l’ho più questa famiglia, non ce l’ho più. Ecco perché non meritavo tutto questo, da parte della mia famiglia”.

Lo sfogo di Malena diventa ancora più duro: “Dice ‘Che schifo, non puoi venire a pranzo a casa mia perché fai quel mestiere’. Solo perché ho voluto realizzare un sogno. Io ho fatto l’impossibile per la mia famiglia. Mia madre aveva un tumore e io da sola me la sono coccolata e curata, l’ho portata a fare le terapie. Ora è come se non avessi fatto nulla. Vivo una situazione familiare non bella”.

In confessionale, poi, l’attrice ha aggiunto: “Nancy e tutti gli altri, mi hanno accettato senza pregiudizi e il pensiero di dover tornare a combattere verso questi pregiudizi, mi ha fatto andare un po’ giù oggi. Essere emarginata dalla famiglia e anche da una parte della società, non è bello. Fuori riuscirò a trovare la stessa armonia e sensibilità che ho trovato qui?”.