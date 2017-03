L’oroscopo del giorno di Paolo Fox – lunedì 13 marzo 2017

Eh già, è di nuovo lunedì. Ma non scoraggiatevi: oggi non sarà una brutta giornata. Beh, almeno non per tutti… Volete sapere cosa vi aspetta? Ecco l’oroscopo del giorno di Paolo Fox, che potete ascoltare ogni mattina su Radio Latte e Miele!

L’oroscopo del giorno – lunedì 13 marzo 2017

Ariete: la luna opposta crea un po’ di caos e qualcuno potrebbe avere un rifiuto verso le azioni intraprese. Potreste esservi messi in una condizione stressante. La giornata porta un po’ di frustrazione. Attenzione all’amore.

Toro: a parte le giornate di giovedì e venerdì, la settimana vi porta a rivedere le vostre situazioni private. Attenzione se ci sono state troppe spese! Questo è un anno di grande costruzione per chi può.

Gemelli: in amore non dovete dare spazio alle persone che parlano troppo e che non agiscono. I sentimenti sono favoriti e se siete affascinati da una persona, datele retta. Per quanto riguarda le questioni professionali ed economiche potreste stancarvi e decidere di mollare tutto.

Cancro: se avete a che fare con Ariete e Capricorno, che vivono una condizione simile alla vostra, sentite tanta voglia di mandare a quel paese qualcuno. Chi ha un’attività e non riesce a manovrarla come vorrebbe, ora sta cercando di eliminare ciò che non serve.

Leone: l’amore può nascere, è un periodo in cui siete sotto i riflettori. In ambito lavorativo, mettetevi in gioco qualsiasi cosa capiti: evitate di iniziare o portare avanti soltanto iniziative che vi possano rendere vincenti.

Vergine: siete protetti, l’impegno sarà premiato anche se porta fatica. La seconda parte dell’anno vi libera da molti pesi, ma dovete lavorarci da adesso. In amore, le storie nuove vanno verificate.

Bilancia: nulla vi viene regalato e dovete sempre faticare. Chi può lavorare anche d’estate, non si farà pregare, anche se stressato. In amore non c’è grande complicità. Chi vive una storia bella andrà avanti. Per i single non c’è ancora la persona capace di emozionare o se c’è, è difficile da gestire.

Scorpione: mettetevi in gioco! Si cominciano a delineare strategie che risulteranno vincenti. Ricordatevi che nella seconda parte dell’anno siete tra i segni favoriti.

Sagittario: più c’è la possibilità di vivere un’avventura, più vi mettete in gioco con coraggio. Avete una grande energia e vitalità. Se pensate che qualcosa non va, analizzate bene gli eventi: i Sagittario afflitti sono quelli che conducono una vita che non amano e che non riescono a sfogare la voglia di libertà.

Capricorno: chi ha delle responsabilità deve ricominciare da capo. Non è facile. Forse dovete arginare alcune situazioni che vi infastidiscono e che possono riguardare anche l’amore o la famiglia.

Acquario: avete poco tempo per concludere tutto ciò che vi siete prefissati di portare avanti. In questi giorni dovreste cercare di recuperare l’amore. Sabato e domenica saranno giornate interessanti.

Pesci: chi è forte e vuole innamorarsi, deve iniziare fin da adesso a valutare incontri e buone notizie. Chi ha più chiesto nel passato può avere risposte e può mettere a tacere una situazione che da tempo affligge.