Belen Rodriguez, il figlio Santiago balla come papà Stefano e incanta i fans: VIDEO

Santiago conquista i fans di mamma Belen Rodriguez ballando come papà Stefano De Martino. Vestito con la maschera di Spiderman, il piccolo Santiago, in un video pubblicato dalla showgirl argentina, ha letteralmente conquistato tutti sfoggiando le sue doti ballerine.

BELEN RODRIGUEZ, SANTIAGO BALLA COME PAPA’ STEFANO

Simpatico e sempre più amato dai fans dei genitori, Santiago sta letteralmente rubando la scena a mamma Belen Rodriguez e papà Stefano De Martino. Pur avendo solo tre anni, il piccolo ha già le idee chiare dimostrando di aver ereditato dai genitori le doti per lavorare nel mondo dello spettacolo.

Insieme a mamma Belen, infatti, Santiago si è esibito in una coreografia che, in poco tempo, ha fatto il giro del web strappando gli applausi di tutti.

Se per Santiago, dunque, sono arrivati solo complimenti, Belen, al contrario, è stata sommersa ancora dalle critiche. Colpa della scelta musicale della Rodriguez che, per danzare insieme a Santiago, ha optato per “Libre”, il brano che Emma Marrone canta con Alvaro Soler. Una scelta che ha scatenato la rabbia dei fans della cantante salentina a cui la Rodriguez ha risposto così: “Non capisco quale sia il problema! Se stavo ballando con mio figlio una canzone di una brava artista e di un bravo artista, dico io, qual è il problema? Io adoro quella canzone! Mi mette gioia! Il tempo è passato, i problemi li create voi con questi commenti tonti, da retrogradi! Tutti i fan in generale per osannare uno devono uccidere l’altro. Comportamento ignorante e non costruttivo. E soprattutto non reale, perché se uno è bravo, non vuol dire che l’altro non lo sia!”.