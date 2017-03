Isola dei Famosi 2017, Eva Grimaldi in lacrime: l’amaro sfogo dell’attrice

Eva Grimaldi è la grande protagonista dell’Isola dei Famosi 2017 insieme a Raz Degan. L’attrice, infatti, dopo il coming out in tv con Imma Battaglia, ha monopolizzato le telecamere dell’Isola con un duro sfogo non riuscendo a controllare le lacrime.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LO SFOGO DI EVA GRIMALDI

Eva Grimaldi è una donna soddisfatta della propria vita privata e professionale. Attrice di successo e innamorata di Imma Battaglia, Eva Grimaldi non potrebbe chiedere di più alla vita. Eppure c’è una cosa che manca ad Eva Grimaldi più di qualunque altra cosa al mondo. Eva Grimaldi, infatti, non nasconde di sentire la mancanza di un figlio.

Eva Grimaldi, dopo aver dormito abbracciata a Moreno il quale il giorno successivo le ha regalato una conchiglia con un fiore all’interno. Un gesto che ha riempito di gioia il cuore di Eva Grimaldi che, tuttavia, ha visto anche riaffiorare un dolore.

“Questa notte mi hai abbracciato, sembravi il mio bambino che abbracciava la mamma. Quel figlio che non ho mai avuto”, ha detto l’attrice.

“È il complimento più bello che mi potessi fare. Per quello che ti ho conosciuto in queste settimane, posso dire che hai la stessa sensibilità di una mamma e anche se non lo sei stata e non lo sarai, hai lo stesso appeal di una mamma vera”, ha risposto Moreno che, poi, in confessionale, ha aggiunto – “In questi giorni ho visto Eva un po’ giù, ho ritenuto che fosse importante darle una parola di conforto. A un certo punto mi ha detto una delle cose più belle che potesse dirmi, neanche me l’aspettavo”.