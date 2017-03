Lidia Vella svela tutto: “Ecco perché mi sono lasciata con Alessandro Calabrese”. E su Federica Lepanto…

Lidia Vella e Alessandro Calabrese sono stati i protagonisti del gossip degli ultimi mesi. Dopo aver incollato davanti ai teleschermi durante la loro partecipazione al Grande Fratello, i due hanno monopolizzato l’attenzione del pubblico con la rottura in seguito alla quale Alessandro Calabrese ha deciso di corteggiare Sonia Lorenzini. I veri motivi che hanno portato Lidia e Alessandro a dirsi addio, tuttavia, non sono mai stati svelati. Almeno fino ad oggi.

LIDIA VELLA VUOTA IL SACCO: DA ALESSANDRO CALABRESE A FEDERICA LEPANTO

In un’intervista rilasciata ai microfoni Radio Free Station, Lidia Vella ha risposto ad alcune domande, comprese quelle di Gossip e Tv sul cui portale si legge: “La causa della nostra rottura è stato il Grande Fratello. Quell’esperienza ci ha cambiati molto” – afferma Lidia che risponde alle recenti dichiarazioni di Alessandro Calabrese secondo cui la storia sarebbe finita per incompatibilità caratteriale – “Non capisco perché abbia detto quelle parole. Così come non sono stata contenta che abbia rivelato di avermi chiamato di recente. Si è parlato troppo di questa vicenda e io ero pronta a chiuderla del tutto. È vero, ci siamo sentiti, ma non mi va di raccontare cosa ci siamo detti perché sono cose piuttosto private”.

“È vero che spesso litigavamo. Però credo che se non ci fossimo rivisti al GF non saremmo tornati insieme. Se invece fosse successo fuori non ci saremmo lasciati una seconda volta”, aggiunge ancora l’ex gieffina.

E sul rapporto con Federica Lepanto con cui sarà protagonista di un evento, Lidia Vella ha spiegato: “Ad oggi tra me e lei non c’è un’amicizia. Visto che abbiamo questo evento insieme da persone mature ci siamo sentite. Già avevamo chiarito tempo fa ma non ci siamo mai frequentate”.