MasterChef Italia, Gloria confessa: “Ho ricevuto minacce di morte”

Gloria Enrico si è classificata seconda a MasterChef Italia, ma nel corso del programma è riuscita a conquistare solo i giudici e qualche fan. Tanti, invece, gli haters che si sono riversati sui social per dimostrarle la loro antipatia, insultarla o addirittura minacciarla.

“Mi hanno scritto di tutto: ‘Se ti vedo per strada t’investo’, ‘Muori brutta s*****a’. C’erano tante minacce di morte“ ha confessato l’aspirante chef a Vanity Fair.

Gloria è riuscita a non lasciarsi spaventare e, anzi, ha continuato a utilizzare i social per capire dove sbagliasse: “Sono i pareri della gente che ti circonda ma lì, in mezzo a quelli più scurrili e pesanti, cercavo sempre di cogliere le critiche più costruttive. Non ho mai dato adito al cyberbullismo che si è scatenato contro di me”.

Che cosa ha capito Gloria grazie ai suoi fan? Che forse se fosse stata meno se stessa e avesse fatto più il “personaggio televisivo” non solo sarebbe risultata più gradita anche al pubblico ma, chissà, avrebbe anche potuto vincere MasterChef Italia….