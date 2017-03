Morta la Miss canterina, concorrente di X Factor Italia: “Addio a un angelo dai capelli corti”

Aveva partecipato a X Factor 2015, dove aveva lasciato senza parole i giudici Elio, Skin, Mika e Fedez con la sua voce meravigliosa e il suo viso d’angelo. Ma già da tre anni, da quella maledetta Vigilia di Natale del 2012, Veronica Sogni combatteva con un tumore al seno che si era poi diffuso al fegato, non lasciandole scampo.

Veronica, che nel 2009 aveva esordito nello showbiz e in tv vincendo il titolo di Miss Sash Modella Domani a Miss Italia, era nata come modella ma amava l’arte e il canto. Nel 2015 era arrivata fino ai Bootcamp di X Factor, dove era stata eliminata dal suo caposquadra Elio (nel video in fondo all’articolo la trovate al minuto 2:30).

Veronica aveva affrontato la malattia con grinta e positività, non lasciandosi nemmeno scoraggiare dagli effetti devastanti che la chemioterapia aveva avuto sul suo fisico, tra i quali la perdita dei suoi adorati capelli: “Io non mi sono mai vergognata, anzi mi sono piaciuta: in passato avevo provato tutti i tagli e i colori possibili e questa era una novità”.

“Un angelo dai capelli corti, con la testa piena di sogni, come il suo cognome, è volato in cielo. Veronica Sogni è morta a 28 anni, colpita da un tumore scoperto nel 2012” si legge sul sito di Miss Italia, il primo a dare il triste annuncio.