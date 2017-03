Paola Barale raggiunge Raz Degan in Honduras: la conferma di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi e la produzione dell’Isola dei Famosi 2017 tentano la carta Paola Barale per cercare di vincere la sfida degli ascolti. In una serata in cui la concorrenza è altissima con la penultima puntata di Un passo dal cielo 4, il ritorno di Made in Sud e il match di Champions League tra Juventus e Porto, l’Isola dei Famosi 2017 spera di riuscire a portare a casa la serata mettendo al centro della puntata la storia tra Raz Degan e Paola Barale.

PAOLA BARALE RAGGIUNGE RAZ DEGAN MA NESSUN RITORNO DI FIAMMA

“Una Bionda mi ha mandato una foto…😉😍 A stasera!!!”, ha scritto sui social Alessia Marcuzzi annunciando la presenza della showgirl in Honduras. La decisione di Paola Barale di volare in Honduras per raggiungere Raz Degan ha spinto i fans a pensare ad un ipotetico ritorno di fiamma tra i due ma a stroncare sul nascere tutto è stato Raz Degan che, in questi giorni, ha confessato a Rocco Siffredi di essere diventato ormai spirituale e di non essere più interessato al sesso da quando aveva 30 anni.

“Le tue idee sessiste su di lui non sono possibili, è un bel ragazzo, ma è spirituale. Mi ha detto che da quando ha 30 anni è solo spirituale. Così come io voglio fare sesso con tante donne, lui fa tutto attraverso lo spirito” – ha confessato Rocco Siffredi a Malena.

Sulla storia con Paola Barale: “Mi ha detto che è stata una storia bellissima – ha raccontato Siffredi a Malena – ma adesso lui è spirituale”.

Nessuna possibilità, dunque, di un ritorno di fiamma tra Raz Degan e Paola Barale?