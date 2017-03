Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, l’annuncio a sorpresa dell’ex tronista

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, tra due giorni, festeggeranno il primo mese d’amore. Nonostante stiano insieme da pochissimo tempo, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne fanno sul serio. A confessare i grandi progetti di vita è stata proprio Sonia Lorenzini.

SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI, L’ANNUNCIO DELL’EX TRONISTA

Ai microfoni del sito Isa e Chia, Sonia Lorenzini ha parlato così di Emanuele Mauti: “Di Emanuele ce n’è uno! Di lui, mi ha colpito tutto! Ai miei occhi è un uomo per tanti versi, mi ha colpita sin dal primo intervento. La sua voce, il suo essere deciso, forte, intelligente, il suo essere presuntuoso e sicuro di sé che nasconde dietro anche una dolcezza indescrivibile. Era quello attento, dai gesti semplici ma significativi. Non gli sfuggiva nulla di ogni mio comportamento o sguardo, ma al di là di tutto c’è stato un qualcosa di forte fin da subito: si tratta di chimica, di sensazioni che percepisci a pelle”.

Su Mario Serpa: “Specifico che per me Mario poteva esserci sempre, non era quello il problema, ma se proprio doveva commentare il mio trono mi sarebbe piaciuta un po’ di obiettività. Me lo sono ritrovata lì che prima mi ha accusato di aver fatto di tutto per arrivare al trono, poi di aver preso per il culo il D’Angelo, in seguito è arrivato l’attacco sulle esterne prive di contenuti, poi ero solo interessata ad Alessandro Schincaglia e, alla fine, la storia dell’accordo con Federico! Ho passato tutto il mio trono a dovermi giustificare con lui. Non ho mai capito bene perché Mario fosse così rancoroso nei miei confronti e perché avesse il dente così avvelenato”.

Sulla rottura tra Claudio Sona e Mario: “Abbiamo sentito e credo che questa cosa dispiaccia a tutti: la fine di una storia non è mai una cosa piacevole e non si augura a nessuno, soprattutto quando ci sono in ballo dei sentimenti e c’è qualcuno che comunque sta male. L’unica cosa che ci possiamo augurare è che si tratti di qualcosa di passeggero”.

Sul futuro con Emanuele: “Ho fatto la scelta più di cuore che potesse esserci. Sarei potuta andare avanti se fossi stata interessata più al contesto che a lui, potevo lasciarlo andare e provare a recuperare con le telecamere. Ma ho sempre parlato di amore folle, vi sareste aspettati da una come me di vedermi arrivare ad una scelta dopo mesi e mesi di trono e in modo ragionato? Ho seguito l’istinto, la pancia, il cuore. Vogliamo creare qualcosa insieme! Parliamo già di bambini: Emanuele ne vuole 3, io sono preoccupata… Una volta pensavo di fermarmi a uno, massimo due, invece lui si allarga”.