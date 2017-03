Un passo dal cielo 4, anticipazioni ultima puntata: Emma e Francesco finalmente insieme?

Nonostante l’assenza di Terence Hill, Un passo dal cielo 4 si sta confermando un successo per Raiuno. La puntate della fiction che vede come nuovo protagonista Daniele Liotti nei panni del capo della Guardia Forestale, Francesco Neri con un doloroso passato alle spalle incollano puntualmente una media di quasi 6 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Merito anche del divertimento affidato al commissario Vincenzo Nappi e alla sua spalla Huber. Oltre ad Eva, interpretata da Rocio Munoz Morales, inoltre, in Un passo dal cielo 4 spicca anche la presenza di Pilar Fogliati, la giovane attrice che interpreta l’etologa Emma Giorgi e Fedez.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Nonostante il cambio di programmazione, il successo di Un passo dal cielo 4 è inseuribile. Merito di Daniele Liotti e Pilar Fogliati che hanno davvero conquistato tutti intepretando Francesco ed Emma, protagonisti di una storia d’amore che, seppur non sia ancora decollata, sta facendo sognare il pubblico italiano. Cosa succederà, dunque, nella decima ed ultima puntata in onda martedì 21 marzo?

Nell’ultima puntata di Un passo dal cielo, Tommaso verrà ritrovato sul cadavere di Stephen: tutte le prove saranno contro di lui ma Vincenzo e Francesco uniscono le forze per scoprire la verità in un’indagine che diventa sempre più complicata e che getta una nuova luce sull’omicidio di Eleonora, la sorella di Zoe, intorno al quale ci sono ancora molti punti da chiarire.

La tensione tra Emma e Francesco crescerà sempre di più soprattutto quando Emma difenderà il maestro di Deva nel corso delle indagini scatenando la gelosia di Francesco.

Huber e Cristina organizzeranno una festa di compleanno a sorpresa per Vincenzo. Cristian, tuttavia, tenterà di tenere lontana Eva ma con scarsi risultati.