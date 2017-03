Notte d’amore tra Raz Degan e Paola Barale sull’Isola dei Famosi

Paola Barale ha accettato di raggiungere Raz Degan all’Isola dei Famosi, dopo una lunga trattativa e molte pressioni subite in questi giorni. Lo scopo? Tirar su di morale il povero naufrago, perennemente nominato dai suoi compagni d’avventura.

Quando la produzione ha fatto partire tutti i naufraghi per l’Isola degli Evoluti tranne Raz, l’attore non ha subito capito cosa lo aspettasse. Alla vista di Paola Barale, però, si è illuminato. Feste, baci e abbracci calorosi tra i due, che hanno passato la notte insieme con le telecamere di Canale 5 pronte a immortalare qualsiasi cosa sia successa.

E di cose ne devono essere successe visto il delirio che la loro reunion ha scatenato ieri in puntata. «Grazie per questa sorpresa, mi ha riscaldato il cuore. Paola è bellissima» diceva lui, mentre lei accettava di passare la notte sull’Isola facendogli notare di non avere niente da mettersi per dormire. «Ci penso io a te…» ha sussurrato lui, facendo andare Paola e l’intero pubblico femminile in brodo di giuggiole.