Caterina Balivo: “Mio marito Guido è l’unico che sia riuscito a farmi…”

Caterina Balivo è incinta per la seconda volta . Dopo la nascita di Guido Alberto, la conduttrice sta per dare un fratellino o una sorellina (anche se il mondo del gossip propende per la seconda ipotesi) al suo piccolino e un nuovo figlio, il quarto per lui, al marito Guido Maria Brera.

Ed è proprio di Guido che la Balivo ha voluto parlare nella sua ultima intervista su Chi: “Mio marito è l’unico che sia riuscito a farmi cambiare programmi, progetti e stile di vita. Non avrei mai pensato di trasferirmi in montagna, per esempio”.

Con Guido, Caterina ha in qualche modo sposato anche la sua famiglia e in particolare i suoi due figli che passano molto tempo insieme a loro: “Non avrei immaginato di avere una famiglia allargata. Oggi i suoi figli, che hanno una mamma fantastica, li sento un po’ anche miei. Per il mio primogenito Guido Alberto sono al cento per cento i suoi fratelli: hanno un legame fortissimo”.