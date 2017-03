Claudio Sona vuota il sacco e spegne le speranze dei fans: “Ecco perché è finita con Mario Serpa”

Claudio Sona e Mario Serpa non torneranno insieme. A spegnere le speranze dei fans che sognano ancora un ritorno di fiamma tra i due è lo stesso ex tronista di Uomini e Donne che, attraverso una diretta su Instagram, ha spiegato i veri motivi della rottura e le ragioni per le quali non torneranno insieme.

CLAUDIO SONA, ECCO PERCHE’ E’ DAVVERO FINITA CON MARIO SERPA

Dopo i primi mesi d’amore, Claudio Sona e Mario Serpa hanno capito di non avere molte cose in comunque. Da qui la decisione di chiudere la storia per non prendere in giro i fans che hanno visto nascere il loro amore nella prima edizione del trono gay di Uomini e Donne.

“Non siamo più piccolini. Forse è essere anche più razionali, non so nemmeno io come definire questa cosa. Però, fa parte della vita. Due si conoscono, magari in tanti punti non si trovano e niente, non vedo perché due persone per forza di cose debbano fingere” – ha spiegato l’ex tronista veronese che poi aggiunge – “Basta parlarsi, basta essere chiari. Non è che siamo pazzi che da un giorno all’altro…abbiamo sempre fatto delle valutazioni insieme, ci siamo parlati: due caratteri diversi, dei punti di non incontro su tante cose e niente”.