Francesca De Andrè: “Daniele Interrante piange per la nostra rottura”

Francesca De Andrè e Daniele Interrante si sono lasciati da qualche settimana. La figlia di Fabrizio De Andrè, ai microfoni del settimanale Nuovo, ha parlato della rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne svelando dei dettagli sulla reazione inaspettata di Daniele Interrante.

FRANCESCA DE ANDRE’ E LA ROTTURA DA DANIELE INTERRANTE

Francesca De Andrè e Daniela Interrante si sarebberi incontrati a Milano per parlare della situazione. L’emozione è stata talmente forte che nessuno dei due sarebbe riuscito a trattenere le lacrime. “In realtà dietro agli occhiali piangeva anche Daniele. La sua disperazione mi ha commosso. Continuava a dirmi: ‘Ti prego, non chiudere così, sei la donna della mia vita, non mi abbandonare: io voglio solo te e un’intera vita insieme. Ho sbagliato, ma ti giuro che riparerò agli errori che ho commesso’. E a quel punto sono crollata. Ero convinta che la storia fosse definitivamente chiusa, mentre adesso non mi capisco più. Per il momento, io sono sola ma sto riflettendo. Daniele ovviamente non demorde e sta tentando riconquistarmi in ogni modo: manda fiori, canzoni d’amore, messaggi e mi ha regalato un bellissimo anello con diamante per dimostrare la serietà delle sue intenzioni”, ha dichiarato la figlia di Cristiano De Andrè.

Ad annunciare la rottura era stata proprio Francesca De Andrè, decisa a non prendere in giro nessuno: “Eccoci qui…non ho mai amato parlare più di tanto della mia vita privata sentimentale, ma ora mi vedo costretta a farlo, anche se per me non è per niente facile…è da ieri che si parla di alcune foto che usciranno dove vengo ripresa in compagnia di un altro uomo che non è Daniele…ci tengo a precisare che non è un tradimento, mai l’avrei fatto dopo un amore tanto grande e importante. C’è stata una crisi tra noi ed è da due mesi che non stiamo più insieme…ecco, adesso sapete come stanno le cose…”.