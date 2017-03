Gemma Galgani perde la testa: scoppia la rissa in studio, la dura reazione di Maria De Filippi

Gemma Galgani è sempre più la protagonista del trono over. La dama storica del programma di Maria De Filippi, oltre alle continue discussioni con Tina Cipollari, nel corso dell’ultima registrazione del trono over ha perso letteralmente la testa arrivando quasi alle mani con un’altra dama.

Da MariaDeFilippi.mediaset.it eccovi le anticipazioni:

So che sei stata oggetto di un tapiro – esordisce Maria rivolta a Tina che non ha difficoltà ad ammettere che era Gemma a volerglielo consegnare, ma lei lo ha sapientemente schivato, quindi parte il recall della precedente puntata (15/3) in cui si chiudeva la conoscenza con Michele e la sua riproposta respinta a Marco.

Non manca il “dopo puntata” nel quale Gemma, con aria gioiosa, parla di una possibile simpatia da parte di lui e quasi di una “fusione fisica” con lui…immediata la reazione della bionda opinionista che sottolinea come Gemma non faccia che pensare a “quello”! Riprende il video e Gemma racconta che Marco ha valorizzato delle parti di lei, mentre Giorgio non dovrebbe darle dell’ipocrita e Michele non era così interessato come voleva farle credere, ma lei aspetta sempre la “sorpresa”!

Gemma Entra in studio di rosso vestita e la disputa verbale fra le due signore non si fa attendere, Tina la rimprovera di volare da un uomo all’altro (leggi Michele e Marco), lei si difende parlando di aspetti di lui che le interessavano e, con riferimento allo Speciale in programma per sabato 18 marzo, spiega di avere scritto una lettera di ricordi a Giorgio…Gemma parla di sentimenti ma Tina ironizza su questo, Gemma le annuncia una sorpresa e, dopo aver chiesto se è stata a Firenze e avere ricevuto una risposta affermativa dell’opinionista, ecco il video della consegna del tapiro: ma Tina come vede “la mummia col tapiro” se la dà a gambe, inseguita da una Gemma che non demorde ma deve arrendersi quando Tina sale su una vettura e riesce a lasciare gli studi!

Gemma è convinta che Marco, all’ipotesi di un nuovo inizio, sia stato condizionato da Giorgio e da Tina, lo pensa perché lui le manda messaggi in cui le conferma di pensarla sempre…ed ecco entrare Marco: l’ha invitata a passare la pasqua a casa sua, conferma l’invito, aggiunge che la pensa spesso, le vuole bene, la trova anche riposante ma in un’ottica solo amichevole!

Lui rinnova l’invito, sperando che Gemma, apprezzi come lui la solitudine, cosa non facile perché è -molto nota – e Tina sottolinea che non si sta parlando di Liz Taylor! per Gianni ha ricevuto un secondo “due di picche” e Maria vuole sapere se d’ora in poi anche lei avrà sentimenti solo amichevoli verso Marco, Gemma non conferma e a Maria risponde che sperava al suo invito fosse diverso…così ci deve pensare…Tina è pronta a scommettere che non andrà da lui! Si balla

Valentina è al centro e Maria spiega che, partecipando allo Speciale in onda il 18 marzo (nella sezione Amici), ha passato diverso tempo in compagnia di alcuni uomini, di seguito invita a entrare Sossio che le porta un mazzo di rose rosse e lui spiega che ha avuto modo di conoscerla bene, grazie alla prova di ballo fatta insieme, al di là del “caratteraccio” è dolcissima e oggi le chiede seriamente di poterla conoscere meglio! Lei non è disponibile perché non prova per lui la chimica necessaria, lo vedrebbe solo come un amico, lui le ricorda che se avessero vinto la sfida (Speciale) avrebbero preso un aperitivo insieme ma ancora non è successo; Sossio quindi desidera uscire con lei sperando che l’amicizia si trasformi in qualcos’altro – come per Gemma e Marco – chiosa Maria ; Valentina non recede dalla sua posizione e Sabrina lo accusa di essere incoerente perché aveva sempre parlato male di lei, lui replica che l’attaccava perché lo faceva con lui e pensa che Sabrina sia ancora arrabbiata perché la loro storia si è chiusa e comunque ballano insieme lo stesso ballo che ha consegnato loro la vittoria nello Speciale che andrà in onda sabato 18 marzo; Gianni capisce il rinnovato interesse di Sossio perché la trova sensualissima; anche Gemma ha ballato con Marco, Tina e Gianni chiedono a gran voce di vederli, così lei si toglie le scarpe e rientra a piedi nudi e Marco manifesta il suo apprezzamento, parte così la colonna sonora di “Pulp Fiction” sulla quale i due ballano.

Recall della vicenda Anna/Nino che si era conclusa male e Maria lancia un video del dopo puntata con lo sfogo di lei: Anna si è sentita male quando ha saputo dalla redazione che lui voleva chiudere la storia con lei, – non so più chi sia, allora è Giuda! – ; Nino entra in studio e la saluta affettuosamente ma Anna racconta un dopo puntata in cui era ferita, tuttavia gli ha parlato ma per invitarlo a lasciarla in pace perché si sentiva troppo ferita, ma anche oggi la questione prende una brutta piega da subito e i due si rinfacciano reciprocamente le colpe, lui ribadisce che voleva da lei certezze che non ha mai ricevuto e lo diceva alla redazione e non vuole entrare nei particolari perché la rispetta come donna, Gianni trova discutibile questa dichiarazione, Nino la definisce una persona egoista , fredda che pensa solo a se stessa!

Sossio lo accusa di essere un “pagliaccio” perché se veramente amava Anna avrebbe dovuto riconquistarla e uscire con lei, invece ha fatto marcia indietro, i due uomini si confrontano duramente e così continua anche con Anna, Gianni gli attribuisce un piano perverso…a Maria dice che la questione si chiude qui, come del resto Anna aveva già deciso, lui aveva seguito il cuore…Gianni lo accusa nuovamente di avere girato la frittata e di essersi voluto pulire la faccia davanti al pubblico, rovesciando su Anna tutte le responsabilità…Gianni fa ballare Anna che alla fine lascia lo studio perché non sta bene… Valentina la raggiunge.

Maria fa sedere Nino al centro e prova con lui a ricostruire quanto accaduto, anche Anna nel frattempo è rientrata e siede davanti a lui, la conduttrice sottolinea la loro diversa posizione sul lasciare lo studio insieme, fa notare che il malessere di lei dimostra il suo interesse per lui e gli chiede se è disposto ad accettarla così com’è, Nino dice di no, solo se fosse disposta a cambiare potrebbe “provare”. Nel frattempo i due riprendono a discutere e nella questione viene tirata in ballo anche Simona che la volta scorsa lo ha consolato in studio – ma ti piace Simona? – e che lui aveva a suo tempo frequentato, chiudendo con lei perché frequentava anche Sossio, Nino non dà una risposta precisa ma ribadisce che vuole chiudere con Anna e Gianni lo attacca duramente; Valentina dà consigli a lui e invita entrambi a non far vincere l’orgoglio, dopo qualche esitazione Anna chiede di ballare con lui, alla fine lui non rinnega il suo sentimento per lei, lei desidera vederlo in privato per capire davvero quello che succede, escono dallo studio.

Graziella e Giovanni F. non si sono trovati, lei oggi pensa che lui voglia scusarsi per avere preso male il suo rifiuto ma Giovanni non ha affatto questa intenzione anzi, come anticipa Maria, ha detto alla redazione che voleva ricominciare con lei…Graziella non ci pensa anche per la differenza d’età, lui dichiara i suoi 82 anni finiti, lei non rivela la sua… ma lo fa Gemma che si ricorda di essere coetanea ed è la dichiarazione di “guerra” perché Graziella non glielo perdona e lo studio si anima al grido di “corpi che cambiano quando si fanno i figli” plastiche facciali, denti rifatti, tutte le signore sono in piedi e si fronteggiano.

Non va meglio tra Chiara e Giuseppe che ha qualche dubbio sul proprio interesse, mentre la signora conferma i suoi sentimenti, Giuseppe accusa Bruno di essere stato cafone per aver messo in piazza quanto accaduto in camera con lei , Chiara condivide e lo zittisce a muso duro, ma Giuseppe ribadisce che non vuole portare avanti la storia per non farla star male dopo, per Tina lui cerca una donna più giovane; intanto si viene a sapere che Giovanni ha lasciato il numero a diverse signore anche più giovani perché può accadere che i modi e la gentilezza agiscano più e meglio della bellezza, poi fa un ultimo ballo con Graziella.

Nino e Anna rientrano, lei vorrebbe vederlo fuori per un paio di giorni perché ora nutre dubbi su di lui, ma a domanda diretta di Gianni, nessuno dei due è pronto per lasciare il programma.

Chiude Tina con i saluti …speciali.